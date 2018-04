Lekapcsolták a világ legnagyobb hackertámadásokat áruló oldalát

A nyomozók szerint ez volt a világ legnagyobb túlterheléses támadásokat áruló oldala.

Összesen öt bűnüldöző szerv, köztük brit, holland, szerb, horvát és kanadai, közös akciója eredményeképpen lekapcsoltak egy weblapot illetve hat üzemeltetőt, és a teljes illegális infrastruktúrát. A webstresser.com oldalon kapacitást, szervereket lehetett bérelni túlterheléses hackertámadásokra, mindössze havi 14,99 dolláros előfizetésért lehetett túlterheléses támadásokra komoly kapacitásokat igénybe venni.Mintegy 136 ezer regisztrált felhasználóval rendelkeztek, és 4 millió támadást hajthattak végre a szolgáltatással. A legaktívabb felhasználók szintén komoly retorziókra készülhetnek.A brit nyomozóiroda információi szerint a 2017 novemberében brit bankok ellen végrehajtott hackertámadási sorozatban is ezt a szolgáltatást vették igénybe a támadók. A bankok akkor a túlterheléses támadás miatt egy sor szolgáltatásukat lekapcsolták, egész rendszereket állítottak le, ezek visszaállítása és a bevételek kiesése is jelentőség költségekkel járt nekik.Az Europol egy ábrát is közzétett, hogyan néz ki egy túrtelheléses támadás: