Lelép a magyar sikercéget felvásárló blockchaines startup vezére

A Digital Asset egy olyan blockchain technológiával foglalkozó szoftverfejlesztő startup, amelynek budapesti irodája, fejlesztési központja is van, és amely korábban a magyar Bits of Proof nevű céget felvásárolta. A cég többek között az ausztrál tőzsde blockchain alapú elszámolási és kiegyenlítési rendszerét fejleszti.A Digital Asset új ideiglenes vezérigazgatója és az igazgatótanács elnöke AG Gangadhar lesz, aki áprilisban csatlakozott a cég igazgatótanácsához. Ő addig tölti be a posztot, amíg az új végleges vezérigazgatót kinevezik.