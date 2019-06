Leleplezték a mestertervet: íme a világot semmi perc alatt letaroló veszélyes szuperpénz

A témáról szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

a 2020-ben elinduló globális fizetési rendszer elszámolási egysége a Librának elnevezett kriptopénz (korábban a GlobalCoin elnevezésről is szó volt),

a rendszert a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , bárhol máshol az interneten is használhatják online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre a felhasználók,

a Libra mögötti rendszer blockchain technológiával működik majd, és a forráskódja nyílt lesz, vagyis bárki fejleszthet rá alkalmazásokat,

a Libra mindenkinek elérhető lesz egy belépő szintű okostelefonnal és adatkapcsolattal, a calibra nevű appon keresztül lehet majd megvásárolni

a Libra egy olyan kriptopénz lesz, melynek értékét hagyományos pénzekhez és más eszközök árfolyamához kötik hozzá (stablecoin), rövid lejáratú állampapírok és bankbetétek állnak majd minden egyes kibocsátott Libra mögött fedezetként.

a Libra menedzselésére egy több cégből álló konzorciumot hoznak létre (Libra Szövetség), amely a fizetési szolgáltatásokat is fejleszti. Már 27 cég - köztük a Visa, a Mastercard, a Paypal és az Uber - be is állt a projekt mögé, a Facebook a szövetségben a Calibra nevű elkülönített céggel vesz részt, melyet az alapítókkal megegyező jogok illetnek meg,

mostanáig több hatósággal is tárgyalásokat folytattak, az első teszteket már idén év végén végrehajtják.

Honnan lesz fedezet a Libra mögött?

A Libra árfolyamát csak és kizárólag a Libra mögötti devizák árfolyamának változása határozza meg.

Miből lesz pénze a Facebooknak és a nagybefektetőknek?

Hol és hogyan lehet megvenni?

Mennyien fogják használni?

A Facebook egy új digitális pénzzel működő fizetési rendszert épít, amely a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd, a cég állítása szerint különösen annak az 1,7 milliárd embernek segíthet a pénzügyei intézésében, akiknek jelenleg nincs is a bankokkal kapcsolatuk. Az eddig napvilágot látott főbb részletek:Az egyik nagy kérdés egy önálló kriptopénz elindításakor, hogy honnan szereznek hozzá befektetőket, illetve miért lesz értéke a pénznek, amit aztán az értékének megfelelően fizetési helyzetekben elszámolási egységként használhatnak fel.A Facebook a korábbi hírek szerint mintegy 1 milliárd dollárt szedne össze a Libra elindítására befektetőktől, a tervet május elején jelentették be, de máris legalább 270 millió dollárnál járnak, ugyanis a Libra Szövetség eddigi 27 tagjától legalább egyenként 10 millió dolláros befektetést várnak el. Ezek a befektetők a Librától különálló befektetési tokenbe teszik a pénzt, akár egy ICO-nál: ezek a tokenek egyfajta tulajdonjogot testesítenek meg számukra.A Librát használók pénze a-amikro Librát váltanak - ezzel szemben egy tartalék-alapba vándorol, hiszen csak úgy bocsátanak ki Librát, hogy minden egyes egysége mögött az értékének megfelelő hagyományos pénz lesz. Ha valaki Librát vált, akkor a hagyományos pénze a tartalékalapba megy, és ha valaki Librát ad el, akkor megkapja a hagyományos pénzt, és a Libráját automatikusan törlik. A Libra Szövetség nem fog és nem is tudja elinflálni a Librát, sem leértékelni vagy felértékelni, nem folytat monetáris szabályozói tevékenységet.A Libra mögötti tartalékból szerez a Libra Szövetség bevételt: a pénzt kis kockázatú eszközökbe, rövid lejáratú állampapírokba és bankbetétekbe teszik, a kamatokból pedig a Szövetség működését finanszírozzák, és ebből tehetnek szert profitra a rendszer üzemeltetői. Ha tehát marad még kamatjövedelem a működési és fejlesztési költségek kifizetésén felül, akkor a befektetők által megvásárolt befektetési tokenek alapján fizetnek osztalékot.Ezen kívül a Libra tranzakciók elvileg ingyenesek, de egyes tranzakciókért kisebb díjakat számítanak majd fel. További részleteket még nem fedtek fel erről, de valamekkora jövedelemre ebből is szert tudnak majd tenni.A Libra mögötti tartalék-alappal nem közvetlen kapcsolata lesz a felhasználóknak, hanem viszonteladókon keresztül mozog majd a pénz nagy tételekben. Ezek a viszonteladók vagy forgalmazók bankok, brókercégek, kriptotőzsdék lesznek, akikkel a Libra Szövetség partnerségi kapcsolatot köt, valószínűleg valamekkora jutalékot fizetnek nekik. A viszonteladók biztosítják majd a Libra likviditását is, amely ahhoz szükséges, hogy bárki bármikor tudjon Librát váltani.Ha a Facebook hoz létre egy működő fizetési rendszert, az garantáltan tömegeket fog elérni, ugyanis a világon élő emberek közül minden ötödik havonta legalább egyszer használja Facebook-fiókját, és ők mind potenciális vásárlók is egyben. Az idei első negyedév végén a Facebook 2,374 milliárd havonta aktív felhasználóval rendelkezett, ebből 382 millió európai felhasználó facebookozott.

Első reakciók

Nem kérdéses, hogy a Libra egy lesz a szuverén devizák közül.

Ha aggódnál amiatt, hogy a Facebook túl sok privát adattal rendelkezik rólad, akkor fontos tudni, a Libra közvetlen hozzáférést ad majd nekik a pénzügyi információidhoz. Nem csupán a fizetéseidet látják, hanem közvetlen rálátásuk lesz a vagyoni helyzetedre... A Libra a leginkább invazív, a legveszélyesebb kémkedési forma, amit ránk szabtak eddig. Könnyen a világtörténelem legnagyobb trösztellenes eljárása kerekedhet belőle.

Libra és a letiltott magyar fiókok

Mit jelent mindez a magyar bankoknak?

A Facebook tegnapi bejelentése után sorra érkeztek a reakciók , az egyik visszatérő motívum, hogy arra nagyon fognak figyelni a szabályozók, hogy ne lehessen pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra használni a pénzt. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter is erről beszélt tegnap, illetve egyből felvetette, hogy a G7 országok jegybankjai vizsgálják meg a Libra szabályozási kereteit. Azt is megjegyezte:Marc Carney a Bank of England elnökével Zuckerbergék korábban is tárgyaltak, ő azt nyilatkozta, a Librát a "legmagasabb sztenderdek szerint" kell szabályozni.IT-biztonsági szakértők között bőven akad, aki a nem egészen egy éve kirobban Cambridge Analytica botrány után joggal aggódik a fizetési adatok biztonsága miatt.- mondja az Independentnek Phil Chen, aki a HTC első blockchain okostelefonját találta fel.Szakértők szerint a Librának egyetlen célja van:A tervek szerint emellett a platform használatát azzal is ösztönöznék, hogy a felhasználókat aktivitásuk függvényében jutalmazzák. A felhasználót az egyik elképzelés szerint Librával jutalmaznák, ha megnéznek egy reklámot, ha kapcsolatba lépnek egy kereskedővel vagy más tartalmakat fogyasztanak.Nem lennénk meglepve, ha a Facebook azért vágott volna bele idén nagy erőkkel - a valid felhasználóinak is komoly frusztrációt okozva - a nagy fake-fiók eltávolítási projektjébe, mert egy globális kriptopénzt tervez kibocsátani jövőre. Ahhoz, hogy a fentebb is emlegetett szigorú terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás-megelőzési szabályoknak meg tudjanak felelni világszerte, nagyon komolyan ellenőrizniük kell a felhasználókat, és hogy ők valóban valós, élő, a megadott adataiknak megfelelő személyek. A magyar fiókmegszüntetési botránynak is valószínűleg ehhez a nagyszabású tervhez van köze, a szigorúbb algoritmus szórhatott ki amúgy valid fiókokat.Magyarországon 2018-ban összesen 532 milliárd forintos bevételt realizáltak a bankok pénzforgalmi szolgáltatásokból, igaz, ebből bő 200 milliárd forintot ki is fizetnek az államnak tranzakciós illeték formájában. A teljes bevétel durván negyede átutalási díjakból, 10-11 százaléka kártyaelfogadási bevételekből származott. Könnyen lehet, hogy a Facebook alaposan megdézsmálja majd a bankok pénzforgalmi bevételét itthon is.

Nem valószínű, hogy a 2020-ig tervezett 12 ország között leszünk, ahol a Facebook első körben megjelenik a szolgáltatással, de az azért elég valószínű, hogy egyszer Magyarországon is elérhető lesz a szolgáltatás, így a bankok készülhetnek a fokozott versenyre. Mindezek fényében különösen rossz hír, hogy az azonnali fizetési rendszer éles indulását - amelyre hasonló, a Facebookéval is versenyképes fizetési szolgáltatások épülhetnének - jövő év márciusáig halasztották el, mert néhány bank miatt egyelőre nem tudták biztonságosan elindítani a rendszert.