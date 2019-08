Magyar fejlesztésű blockchainrendszert vezet be Svájc legnagyobb kereskedelmi lánca

A bevezetett rendszer hazai fejlesztők munkája, amelyet már a francia és olasz Auchan szupermarketek is használnak, valamint néhány hónapja Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb tejtermék-gyártója, a Vinamilk is bevezetett.A Migros célja, hogy mélyebben átlássa az ellátási láncait, így optimalizálhassa annak folyamatait. Az ellátási lánc optimalizálása gyorsabb disztribúciót eredményez, így csökkenti az ételpazarlást, ami része az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) következő évekre szóló célkitűzéseinek is.A Migros frissáru-beszállítói már korábban is küldhettek közvetlenül az ERP rendszereikből nyomonkövetési adatot a Migros GS1 standardokat használó EPCIS rendszerébe. Most az adatgyűjtés kiegészül egy B2B mobil alkalmazással, egy web alkalmazással, és fájlfeltöltési lehetőséggel - a TE-FOOD megvalósításában.A beszállítók által küldött nyomonkövetési adatokat a blockchain alapú rendszer GS1 kompatibilis formátumba konvertálja és automatikusan továbbítja a Migros EPCIS rendszerébe.A Migros Svájc legnagyobb kereskedelmi vállalata, legnagyobb szupermarket lánca, és legnagyobb privát munkaadója több mint 100 000 alkalmazottal. A magyar hátterű TE-FOOD több, mint 6000 céget szolgál ki, és napi 400,000 üzleti tranzakciót kezel.