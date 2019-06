Magyar felhasználókat tiltott le a Facebook egyik pillanatról a másikra

Tegnap délután meg akartam nyitni a Messengert, ami jelezte, hogy újra be kell jelentkeznem. Ezt viszont már nem engedte arra hivatkozva, hogy a fiókom le van tiltva. Nem tudok róla, hogy bármi illegálisat tettem volna, és sajnos a Facebook sem indokolta meg a letiltást, így továbbra is elmondhatom, hogy fogalmam sincs a tiltás okáról. Évek óta nem osztottam meg az üzenőfalamon semmit, a profilképem egy éve ugyanaz, nem nagyon szoktam kommentelgetni semmit. Egyvalamire tudok gondolni esetleg: épp előző nap csináltam csoportot a legénybúcsúm miatt, majd kiléptem onnan. Ha ez a bűnöm, hát szánom-bánom. A Facebook mindenesetre a személyi azonosságom bizonyítását kérte, el is küldtem nekik az igazolványt rögtön, azóta nem írtak, a letiltást nem oldották fel. Remélem hamarosan legalább valami indoklással megtalálnak.

Tegnap este 8-kor számomra érthetetlen módon Facebook illetve Instagram fiókomat egyaránt törölték! Majd készítettem egy új Facebook-fiókot, amit azóta szintén töröltek! Ahol se poszt, se semmi nem szerepelt, hiszen még teljesen új volt!

Üdv! Túl sok érdekeset én sem tudok erről írni. Egyszerűen letiltották a fiókomat...

Úgy néz ki, hogy tegnap nagyobb volumenű fake-fiók törlési, felfüggesztési hullámot indított a Facebook Magyarországon, amely a jelek szerint elég sok járulékos veszteséggel járt, mivel az Indexhez és hozzánk is több helyről érkeztek jelzések ezzel kapcsolatban. A nemzetközi sajtóból nem érkeztek hírek tömeges tiltásokkal, felfüggesztésekkel vagy törlésekkel kapcsolatban, de elképzelhető, hogy szigorítottak a fake-felhasználó szűrési algoritmusukon.Ismerünk olyan felfüggesztett felhasználót, aki nem csak valós személy, de a sokéves, nem túl aktív Facebook-tevékenysége alapján sem gondoltuk volna, hogy hamis felhasználónak dobja ki egyszer a Facebook ellenőrző algoritmusa. Azt azonban, hogy pontosan miért függesztették fel, nem lehet tudni, mint írja:Több másik ismerősünket is tiltották, egyik kollégánknak legalább 4 olyan ismerőse van, aki jó eséllyel semmi illegálisat, szabályzatellenes aktivitást nem mutatott - vagy legalábbis nem nagyon tud erről. Ismerve a Facebook-aktivitásukat elmondható, hogy teljesen átlagos felhasználónak mondhatók.Több olvasónk cikkünk megjelenése után azt írta:Mint az alábbi képernyőfotóból is kiderül, amikor egy fiókkal kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy nem valós személy vagy nem az a személy használja, mint akinek látszik, felfüggesztik a fiókot mindaddig, míg az illető nem azonosítja magát.

Annak megerősítése céljából, hogy az elérni kívánt fiók a tiéd: A biztonságod fontos a számunkra. Azért kérünk személyazonosító okmányt, hogy rajtad kívül senki mást ne engedjünk be a fiókodba.

A neved megerősítése céljából: A Facebookon mindenkit arra kérünk, hogy a hétköznapi életben is használt nevén szerepeljen. Ennek segítségével meg tudunk védeni téged és közösségünket a személyazonossággal való visszaélésekkel szemben.

Emellett az egyéb visszaélések, például a csalások, az adathalászat és az idegen politikai befolyás megelőzése érdekében is kérhetjük az embereket arra, hogy erősítsék meg a személyazonosságukat.

Az indoklás parádés: a fiók alkalmatlan a használatra. Ezzel pont semmit nem mondtak el a felfüggesztés okáról. Ugyanakkor arra kérnénk olvasóinkat, ha valakivel hasonló eset történt, esetleg már reaktiválták a fiókját egy ilyen eset után, vagy éppen azért olvas most minket, mert nemrég tiltották a fiókját, kérjük küldje el történetét röviden a portfolio@portfolio.hu e-mail címre.A Facebook egyébként a súgójában azt írja, több okból kérhetik, hogy küldjünk másolatot a személyazonosító okmányunkról. Mint írják:Több oldal követői száma is meglehetősen fura mozgásokat mutatott, egyes oldalak követői száma több százzal csökkent, a mi Facebook-oldalunk kedvelői közül például majdnem százan tűntek el, ami még soha nem fordult elő. Ebből is azt gondolhatjuk, hogy valami rendszerszinten változott a Facebook fake-fiók szűrési gyakorlatában.Hetekkel korábban, május végén a Facebook azt közölte, idén év elején nagy kisöprést végeztek a fake-fiókok terén, január és március között 2,2 milliárd fiókot tiltottak le vagy töröltek. Becsléseik szerint kb. a fiókok 5 százaléka lehet hamis, a korábbi 3-4 százalékos becslésnél is több.