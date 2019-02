Meghalt a kriptoguru, százmilliókhoz nem férnek hozzá az ügyfelei

Gerald Cotten tavaly decemberben, 30 évesen lelte halálát bélrendszeri rendellenességek miatt, Indiában halt meg, ahol egy árvaházban jótékonykodott. A gyászhírt január 14-én jelentette be a Quadriga Facebook-oldala.A Quadrigán bitcoinnal, litecoinnal és ethereummal lehetett kereskedni, a múlt héten adták be hitelezővédelmi kérelmüket a Nova Scotia-i legfelsőbb bíróságnak.A Quadrigának 363 ezer felhasználója van, ebből 115 ezer embernek mintegy 250 millió kanadai dollárja forog a rendszerben. Cotten a kriptodevizák egy részét, mintegy 180 millió dollárnyi értékben offline, egy úgynevezett cold walletben (szó szerint: hidegtárca) tárolta, a jelszót ehhez viszont csak ő ismerte.Cotten özvegye, Jennifer Robertson nem találta meg a cold wallethez tartozó jelszót, még egy kriptoszakértőt is felfogadott, hogy hozzáférjen a tárcához, de nem sikerült a 180 millió dollárt visszaszerezni.Míg Robertsont egyesek fenyegetik és kétségbe vonják, hogy Cotten valóban meghalt, egyes szakemberek inkább a kriptopiac sajátos kihívásaira és a szabályozás szükségességére hívják fel a figyelmet.