Megtudtuk: banális hiba miatt késnek a nyugdíjak

A Magyar Államkincstár tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy technikai okok miatt a bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása napközbeni utalással történik meg. A bankszámlára érkező nyugdíjakat tehát az érintettek a mai nap folyamán megkapják.

Piaci forrásból úgy értesültünk, banális hiba okozott riadalmat: a MÁK rossz értéknappal küldte be a tranzakciókat az átutalási rendszerbe, ezért most nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a tranzakciók átkerüljenek a nem állami átutalásoknak fenntartott napközbeni rendszerre.

A postai kifizetések 2019. január 16-án indulnak el.

Egy kis háttér az átutalási rendszerekről

Az MNB által meghatározott pénzforgalmi szabályokat követve a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikusan benyújtott átutalásokat a napközbeni elszámolásba továbbítják. Az MNB szabályozás hatálya alá nem tartozó Magyar Államkincstár átutalásait továbbra is az éjszakai elszámolásra küldi be.

Hozzánk és más lapokhoz beérkezett olvasói jelzésekből derült ki, hogy a Magyar Államkincstártól ma reggel nem kapták meg a nyugdíjakat a nyugdíjasok, sőt, más államkincstári kifizetések sem érkeztek meg a bankszámlákra. A MÁK azonban már délelőtt azzal nyugtatott, technikai hiba adódott, de még ma elküldik a nyugdíjakat:A gyakorlatban valószínűleg ez úgy nézett ki, hogy az átuatalásokat a szokásos 12-ei dátummal küldték be a rendszerbe, mivel minden hónapban erre a napra esik a nyugdíjak utalása, kivéve, ha 12-e hétvégére esik. Ilyenkor ugyanis nincs nyitva a rendszer, ezért a hétvége előtti pénteken utalnak. Most vélhetően elfelejtették ezt, ezért az átutalások 12-ei dátummal szerepelhettek. Igaz, mi csak annyiról értesültünk, hogy nem mai értéknap szerepelt a tranzakcióknál.A hír robbanása után a bankok sorra adtak ki közleményt arról, hogy hozzájuk nem futottak be a nyugdíjak, és hogy rajtuk kívülálló okok miatt történik mindez. A MÁK közleméyne után nem sokkal az átutalási rendszereket üzemeltető, az MNB tulajdonában álló GIRO Zrt. is közölte, hogy a BKR rendben működik, náluk nem volt és nincs is semmilyen fennakadás a működésben.Ezért is volt gyanús számunkra, hogy ha az átutalási rendszer működik, a bankok oldalán is minden rendben van, akkor valószínűleg a MÁK -nál csúszhatott el a történet. Természetesen a MÁK-tól is megkérdeztük, megerősítik vagy cáfolják az értesülésünket, ők azonban csak megismételték a korábban már kiadott közleményüket egy apró, de fontos módosítással:A Bankközi Klíring Rendszer - a háttérben két központi elszámolási platformmal - két elszámolási módban működik. Az éjszakai elszámolási módot az InterGIRO1 (IG1) platform, a napközbenit az InterGIRO2 (IG2) platform támogatja.A nyugdíjakat és a Magyar Államkincstár egyéb átutalásait a mai napig a GIRO által üzemeltetett, 1994 óta működő éjszakai rendszerben kezelik, ami a most éles napközbeni rendszer elődje. Ahogy a GIRO oldalán olvasható: Már évek óta szó van arról, hogy az éjszakai rendszert gazdaságossági okok miatt megszüntetik, erre azonban már valószínűleg csak az azonnali átutalási rendszer nyár közepi indulása után kerülhet sor, addig ugyanis a GIRO erre a meglehetősen nagy és bonyolult projektre koncentrál.Hosszú távon a GIRO azt tervezi, hogy a most használt napközbeni rendszert is megszünteti, és az összes átutalást az azonnali rendszer kezeli majd.