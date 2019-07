Milliókra tett szert egy robotika-startup, amely más startupoknak segítene

A robotika gyakorlati alkalmazásáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A Freedom Robotics elsődleges célja, hogy más robotikával foglalkozó startupoknak segítsen a piacra menni, hiszen rengeteg friss cég kerül csődbe azelőtt, hogy akár egy működő prototípust össze tudtak rakni. Így járt többek közt a Jibo, amely 72,7 millió dollárnyi forrásbevonás után került csődbe, vagy az Anki, amely 200 millió dollárt szívott fel a kockázati tőkésektől, mielőtt idén áprilisban bedobta a törölközőt."Azok a vállalatok, amelyek maguktól próbálnak építkezni, kiégnek csak attól, hogy a piacra próbálnak eljutni. Ezután gyorsan lehagyják őket a versenytársak. Kifogynak a pénzből" - mondta Joshua Wilson vezérigazgató.A Freedom Robotics 50 robotikával foglalkozó startuppal egyeztetett arról, hogy melyek a legégetőbb problémák a piacon, mielőtt elindultak. Technikai és kivitelezési problémák azonosításában is tudnak segíteni: például ellenőrizni tudják akár egyszerre több ezer robot "egészségügyi" állapotát, illetve ha valami egy feketedoboz-szerű rendszert is üzemeltetnek.Bár a vállalat nem nevezett meg konkrét ügyfeleket, állítólag megoldásaikat már használják mezőgazdasági, éttermi és raktározási cégek is.