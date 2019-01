Minden eddiginél előbb fogja látni Soros György, mikor jön a következő válság

A magyar származású milliárdos nagybefektető, Soros György is tulajdonos a dv01 nevű fintech startupban, amely éppen egy olyan területen újít, amely a következő válság idején a Wall Streetnek különösen fontos lehet:A 2008-as pénzügyi válság idején a világ pénzügyi rendszere többek között az amerikai jelzáloghitelpiac összeomlása miatt roppant meg, amit pedig részben az értékpapírosítással újracsomagolt, a valóságosnál jobb minőségűnek feltüntetett jelzáloghitelek okoztak. A dv01 azzal foglalkozik, hogy a bankok és befektetők pontosan fel tudják mérni az értékpapírosított hitelek minőségét.A dv01 befektetői között van Soros érdekeltsége mellett a Jeffries financial Group, az OCA Ventures, a mostani 15 millió dolláros befektetési körben mind a három cég részt vett, de mellettük egy közepes méretű amerikai bank, a Regions Financial is beszállt most a cégbe.A fintech startup kezdetben az online hitelek minőségét elemezte, melyeket a P2P hitelezési platformok helyeztek ki, mint a Lending Club vagy a Prosper. Több mint egy tucat platformról gyűjtik össze az adatokat a hitelekről, és ezek alapján készítenek csomagokat,A cég a meglévő 60 alkalmazottja mellé 30 új alkalmazottat tervez felvenni idén, és a kötvényadat-üzletágban szeretnének nagyot nőni. A cég mindeddig 28 millió dollárnyi tőkét gyűjtött, jelenleg 80-120 millió dollár közé teszik a cég értékét.