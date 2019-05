Minden kiadásodat közzéteszi az interneten egy program, mégis milliók imádják

Itt a készpénzgyilkos csodaapp?

A Venmo sajátossága, hogy nemcsak pénzügyi app, hanem úgy is működik, mint egy közösségi médium: akár meg is nézhetjük, hogy egyes felhasználók mire költenek és reagálhatunk rá - még akkor is, ha nem az ismerőseink.

Mit csinál jobban, mint a bankok?

A Venmo alapvetően egy amerikai személyek közti (peer-to-peer) pénzátutalást lehetővé tévő alkalmazás, úgy működik, hogy csatolunk hozzá egy bankkártyát, majd e-mailcím, telefonszám vagy Venmo-felhasználónév alapján beazonosítjuk, hogy kinek szeretnénk utalni.Lehet a Venmo mellé Mastercard-kártyát is igényelni, ezzel fizetni és 400 dollárig ATM-ekben pénzt felvenni is lehet, ennek díja általában 2,5 dollár (nem Money-Passos ATM-eknél).Bár alapvetően sokakat vonz ez az exhibicionista tulajdonság, van, akiket aggaszt, hogy mindenki látja, hogy hol, mennyit, mire költ el; főleg annak fejében, hogyBár limitálni lehet a Venmo "közösségi élményét", sokan nem teszik ezt. Ezt sokan kihasználják, hogy részletes információkat szerezzenek egyes demográfiai rétegek költési szokásairól, egy ideig még egy bot is működött, amelyA Venmo nyilvánossághoz való hozzáállása annyira ellentmondásos lett az évek során, hogy a Federal Trade Commoission (FTC), az amerikai versenyhivatal, amely nem informálta megfelelően arról ügyfeleit, hogy kapcsolhatják ki a költések közzétételét. Emellett az FTC abba is belekötött, hogy a Venmo, csak ha ezt a biztonsági elemet explicit aktiválják az alkalmazás felhasználói. Szintén kifogásolta a hatóság, hogy reklámaival ellentétben nem nyújt valójában "banki szintű biztonságot" felhasználóinak a Venmo.A napokban lépte át aa Venmo, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok lakosságának közel 15%-a használja. Idén több mint 100 milliárd dollárnyi tranzakciós volumenre számít az app tulajdonosa, a PayPal - ebből eddig 21 milliárd dolláros forgalmat teljesített már az első negyedévben. Összehasonlításképpen a PayPal, mint teljes cégcsoport, 161 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított le tavaly.

, egyedül az eszközállomány alapján legnagyobb JP Morgan appjának van több felhasználója.

A Venmo 2017-es adatai szerint az appon keresztül lebonyolított tranzakciók 90%-a nyilvános legalább részben, több mint 90%-ukra reagálnak is valamit az ismerősök - ismeretlenek.

Egyelőre anyagi csőd

1%-ért végez szinte azonnali utalást,

3%-ért lehet hitelkártyáról fizetni,

a kereskedők fizetnek a Venmónak jutalékot annak érdekében, hogy használhassák,

a Venmo közösségi felületén pedig megjelennek reklámok.

A Venmo bankkártyát is kibocsátott és ennek használatából is folynak be díjak.

A népszerűséget elsősorban az app felhasználásával járó közösségi élménnyel magyarázzák a szakértők, biztonsági aggályok ide vagy oda.Sokat segít persze az is, hogy bár a Venmo alapvetően a bankoknál szokásos, 1-3 napos átutalási időt teljesíti, 1%-ért cserébe szinte azonnali átutalást is kérhetünk, amely 30 másodperc alatt teljesül. Ennek a szolgáltatásnak hátránya, hogy ha véletlenül rossz helyre utalunk, nem sokat tudunk már érte tenni azon kívül, hogy megkérjük a kedvezményezettet, hogy utalja vissza az összeget.Hiába a hatalmas népszerűség és a lelkes felhasználók tömkelege,. Ennek oka elsősorban az, hogy a Venmo nem számít fel semmilyen díjat személyek közti tranzakciókért, így lényegében ezeken a vállalat veszteséget könyvel el. Csak a pénzátutaláson 394 millió dollárnyi mínuszt fog elszenvedni idén a Venmo a Nomura elemzői szerint (ez kb. a 3 ezrelékes magyar tranzakciós illetéket kissé meghaladó átlagköltség).Bár idén 300 millió dollárnyi bevételre számítanak a PayPal a Venmón keresztül, nincs egyelőre kilátásban az, hogy nyereségbe forduljon a pénzügyi alkalmazás.Bevételeit a cég egyébként onnan szerzi, hogyDe ezekből összességében nem származik elég bevétel, hogy az átutalások és az alkalmazás technikai üzemeltetéséhez szükséges technikai kivitelezés költségeit fedezni tudja.A nyereséggességért való küzdelem következő állomása egy, valószínűleg ez a Synchrony Financial közreműködésével valósul majd meg, az indulásra idén kerül majd sor. Bár még semmi egzakt információ nincs e termék pontos működéséről, a Venmo üzemeltetői remélik, hogy ez lesz az elem, amellyel nyereségbe tudják fordítani a digitális pénzégetőt, hiszen a Venmón keresztül a pénzügyi termékekkel nehezen megszólítható ezredfordulós generáció millióit tudják majd elérni.Persze van, aki szerint a Venmo fölött elsősorban biztonsági okok miatt eljárt az idő és ma már számos alternatívája van a fizetési rendszernek. Ilyen például az Apple Pay, a Square Cash App vagy a Zelle. Sőt, személyek közti pénzátutalással az Egyesült Államokban már a Facebook Messenger és a Gmail is működik.Felhasznált források: Wired CNBC , Wall Street Journal ( 1 3 ), Motley Fool