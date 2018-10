Nagy újításokra készül a Budapest Bank: új netes azonosításról is tárgyalnak

Tóth Viktor panelbeszélgetőként vesz részt november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció a konferenciára itt! ÁTTEKINTÉS

Egyrészt azért, mert ezzel az utolsó lépéssel teljesen leválunk a korábbi tulajdonos GE-ről, másrészt ezzel a legmodernebb, a korábbinál sokkal rugalmasabb, a SIA által szállított platformra állunk át, amely támogatja majd a szolgáltatásaink digitális fejlesztését, kártyapiaci újítások bevezetését. A Budapest Bank ugyanis a magyar hitelkártya piac egyik legnagyobb szereplője, több mint 15 százalékos piaci részesedéssel rendelkezünk, ami annak is köszönhető, hogy a szokásos értékesítési csatornákon túl a harmadik feles értékesítésben is masszívan jelen vagyunk. Partnerünk többek között a Tesco, a Media Markt, de rendelkezünk ilyen jellegű csatornával a biztosítási szektorban is. 2016-ban nagyságrendileg 60 ezer, 2017-ben 90 ezer hitelkártyát bocsátottunk ki, idén pedig meg fogjuk közelíteni a 100 ezer kibocsátást, és nagyságrendileg hasonló tervvel rendelkezünk 2019-re.Egyrészt nőni fog a sebesség, gyorsabban tudunk új szolgáltatásokat bevezetni, új hűségprogramokat elindítani. Az új rendszer a közeljövőben a készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek bevezetését, és az internetes bankkártyás fizetések biztonságosabbá tételét támogató azonosítást is lehetővé teszi , továbbá lehetőség nyílik prepaid kártyák, ill. egyéb úgynevezet closed loop kártyák bevezetésére is. Ezzel közelebb kerül a teljesen online bankszámlanyitási és hitelfelvételi folyamat bevezetése is.

Már több mint három éve dolgozunk ezen a projekten, milliárdos nagyságrendű, de ez egy egyszeri költség. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy a jövőben sokkal olcsóbban működtetjük a kártyarendszert.Több mint 650 ezer bankkártyát.Az informatikai átállás négy napon át tart, ennek érdekében két bankszünnapot fogunk tartani október 25-26-án. Ugyanakkor a kártyahasználat − egy rövid időszak kivételével - az átállás alatt is végig elérhető lesz. Ez a bank elmúlt 15 évének legnagyobb IT projektje, komoly előkészületeket és több ezer tesztet végeztünk el, amelyek biztosítják, hogy az átállás alatti elkerülhetetlen szolgáltatás-leállításokon túl, a stabilizációs időszak után, nem fognak változást, kellemetlenséget tapasztalni az ügyfelek.Tudjuk, hogy az átállás során megnövekedhet a rosszindulatú támadások esélye. Megtettünk minden óvintézkedést azért, hogy az ilyen kísérletek eredménytelenül végződjenek. Az ügyfeleink pénze a teljes migráció alatt is biztonságban lesz.A kártyarendszer egy banki alaprendszer, és mint ilyen, természetesen nagyon sok ponton kapcsolódik a bank IT infrastruktúrájának számos eleméhez, többek között a számlavezetési rendszerhez, az elektronikus csatornákhoz, és akár említhetnénk a mobilbanki szolgáltatást is. Ebből adódóan egy ilyen rendszercsere nagyon sokrétű feladat, amely rengeteg tervezést és előkészítést igényelt. A mi esetünkben több mint 30 főbb rendszer volt közvetlenül és további 35-40 rendszer közvetett módon érintve.

Tóth Viktor üzleti vezérigazgató-helyettes Budapest Bank Tóth Viktor közel két évtizedes bankszakmai tapasztalattal rendelkezik. 1991-től az Iparbankház Rt.-nél, majd 1995-től négy évig az Általános Értékforgalmi Banknál (ÁÉB) dolgozott. 1998-ban bankfiókvezetőként csatlakozott... Tovább »

Ez egy hosszú távú stratégia része. Jelenleg a technológia előrébb tart, mint amennyit a jogszabályok megengednek. Amennyiben a szabályozás is lépést tart a technológiával, akkor ez a csatorna nagy lendületet fog kapni. Meggyőződésem − függetlenül attól, hogy az elején hány ügyfelet lehet szerezni így, − hogy akik ott lesznek a rajtvonalnál, valószínűleg nagyobb penetrációt tudnak elérni hosszú távon.Egyrészt a harmadik feles értékesítési csatornát szeretnénk ezzel megtámogatni, első körben a legegyszerűbb és legsztenderdebb hitel, az áruhitel jöhet szóba, de természetesen szeretnénk ezt később a privát kölcsönökre is kiterjeszteni a következő évben. Főleg a kisebb összegű, jól sztenderdizálható, kisebb kockázatú hitelek esetében merülhet fel, hogy online formában is elérhetők lesznek. Ezek esetében az igénylés folyamata egy netes felületen is egyszerűen, kevés kérdéssel megoldható.Egy jelzáloghitel sztenderdizálása nehezen oldható meg, ráadásul nem egy hűtő megvásárlásáról vagy egy lakásfelújítás finanszírozásról van szó, hanem egy életre szóló döntésről. Ami ennél még fontosabb, az ügyféligény: a tanácsadók személyes konzultációjára sokkal inkább szükség van itt.Első körben egy videóbankos online számlanyitást vezetünk be, a jogalkotó egyelőre ezt tette lehetővé bankok és egyéb szolgáltatók számára. Azonban szeretnénk más alternatív digitális megoldásokat is bevezetni a területen, és erről meg is kezdtük a tárgyalásokat a leendő partnerekkel. Ez a megoldás egy még automatikusabb, és gyorsabb ügyfélazonosítást tesz lehetővé. Ehhez a háttérrendszereket is össze kell kötni, illetve meg kell találni az interfészt olyan külső szervekkel, amelyek közreműködése ebben elengedhetetlen. De erről egyelőre további részleteket nem árulhatok el.