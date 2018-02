Nagyot esett a Bitcoin, ütik a kriptopénzeket

A kriptopénzek izgalmas világáról beszélget 5 profi szakértő a Portfolio klubján. ÁTTEKINTÉS

Tegnap összeszedtük, hogy 2018 januárja miért hozott komoly korrekciót a kriptopénzek árfolyamában, négy éve nem volt ilyen rossz hónapja a bitcoinnak. Sorra érkeztek a rossz hírek, melyek közül az egyik legfontosabb és legfrissebb az volt, hogy az amerikai határidős- és nyersanyagkereskedési piac szabályozója (CFTC) december 6-án vizsgálatot indított a Bitfinex és a Tether kriptotőzsdén.Ahogy tegnap is írtuk, a tether egy olyan kripotopénz, mely mögött állításuk szerint minden egyes kibocsátott kriptopénznél egy hagyományos amerikai dollár tartalék áll, ezzel biztosítják azt, hogy erre bármikor átválható a kriptopénz. A thetert gyakran arra használják, hogy más kriptopénzeket vegyenek belőlük szerte a világon. Az amerikai hatóság most azt vizsgálja, vajon tényleg megvan a cégeknél a 2,3 milliárd dollár, amennyi theter most a piacon forog.A bitcoin az elmúlt 24 órában 7 százalékot esett, a Coindesk árfolyamindexe szerint 9442 dollárt ér most a kriptopénz egy egysége. Egy évvel ezelőtt ugyanakkor alig több, mint 1000 dollárt adtak egy bitcoinért, vagyis ahhoz képest még a januári eséssel együtt is 10-szerezhetett, aki bitcoinba tette a pénzét.A bitcoin cash és a Litecoin szintén 7 százalék körüli esést mutat, míg a Ripple 9 százalékot zuhant, az Ethereum viszont csak 1,3 százalékot esett.