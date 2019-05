Néhány órán belül minden magyar bankszámláját érintő döntés születhet

Az azonnali fizetéssel és a PSD2-vel kiemelten foglalkozunk november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. Az első 20 jegy extra kedvezménnyel érhető el! ÁTTEKINTÉS

az egyik elképzelés szerint egy kb. ezerfős zárt pilottal indulna el a rendszer, amely során akár magasabb összegű tranzakciók is bekerülhetnek az azonnali rendszerbe,

a másik szerint csak csekély összegű átutalások kerüljenek az azonnali rendszerbe, de gyakorlatilag minden ügyfélnek kinyitnák a rendszert eddig az alacsony összeghatárig.

Mindenki elkészül, de óvatosak

Az azonnali átutalási rendszer elindításának időpontját rendelet rögzíti, mely szerint a július elsejei indulásra minden banknak el kell készülnie a fejlesztéssel, ekkor élesedik a rendszer jelen állás szerint, de könnyen lehet, hogy holnap akár az időponton, akár az indulás részletein módosítanak.Pénteken tárgyal ugyanis az MNB a hazai nagybankok vezéreivel erről, és mint Bartha Lajos, az MNB Pénzforgalmi Igazgatóságának ügyvezető igazgatója elárulta konferenciánkon, a megbeszélés eredményéről a közvéleményt is tájékoztatják majd.Úgy értesültünk, két javaslatról tárgyalnak majd a megbeszélésen:Piaci forrásokból úgy tudjuk, július elsejére ugyan várhatóan minden bank elkészül a saját megoldásával, deezért a banki IT-vezetők közül többen inkább óvatosságra intenek az éles, teljeskörű indulással kapcsolatban. Ugyanis az országos rendszer minden elemének, minden szereplőnek hibátlanul kell együttműködnie az élesítés után, egyetlen szereplőnél, egyik banknál sem jelentkezhet hiba, mert az gyorsan - azonnal - ki fog derülni.A bankok által felépített azonnali fizetéses rendszerek komplexek, több alkalmazásból állnak, és hogy ha csak egy alkalmazásnál valahol hiba jelentkezik, akkor leállhat, lassulhat, akadozhat a rendszer, ami piaci vélemények szerint nem engedhető meg egy ilyen kritikus fontosságú infrastruktúránál.Ha teljeskörű lenne az indulás, 10 milliós összeghatárig a legtöbb átutalási tranzakció az azonnali rendszerbe kerülne, a lakossági átutalási forgalom durván 98 százaléka itt zajlana. Így közel a teljes InterGiro 2-ben (azaz a most használatban lévő lakossági nappali rendszerben) futó forgalom az azonnali rendszerbe menne át.

Mire számíthatunk?

...várjuk az azonnali átutalás elindulását is. Ez utóbbi esetében azonban fontos lenne a tesztidőszak, az online pénztárgépek bevezetésének sikeréhez is kellet az, hogy a minisztérium elhalasztotta az indulást addig, amíg a teszteléseken minden problémára találtunk megoldást.

A lakosságnak bíznia kell benne, ahhoz pedig az kell, hogy működjön, a rendszertesztelésre általában két hónap elegendő szokott lenni.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely a tervek szerint 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

Mint Kada Zsolt, a GIRO Zrt. CIO-ja Financial IT konferenciánkon kiemelte: a GIROInstant 20 másodpercenként 10 ezer tranzakciót tud lefolytatni majd, és 24/7/365 működik. A 7/24-es működést a bankok jellemzően egy úgynevezett shadow-egyenleg megoldással tudják biztosítani, ennek lényege, hogy bár a banki alaprendszereket hétköznap este és hétvégére a legtöbb banknál bezárják, az egyenlegkezelés megoldott ebben az időszakban is, az ügyfelek azonnal láthatják az egyenlegváltozást mind a küldő, mind a fogadó oldalon.A piacon úgy hallani, a bankok az induláskor többnyire még nem teszik elérhetővé az azonnali rendszer fizetési kérelem tranzakciós típusát az ügyfeleknek, ami egy új feature lesz a rendszerben. Ez széles körben akkor várható majd, ha a rendszer már megfelelően, élesben és stabilan működik.Az MNB természetesen szeretné tartani az évekkel korábban betervezett időpontot az indulásban, de nem mindenáron, korábban úgy fogalmaztak, figyelik a piacot, és ha kell, megteszik a szükséges lépéseket. A központi rendszer kiépítését végző GIRO Zrt. a maga részéről készen áll, a központi rendszer tesztjére már év eleje óta lehetősége van a bankoknak. Varga Mihály pénzügyminiszter a VG-nek adott interjúban azt mondta:Gion Gábor kedden tartott Financial IT konferenciánkon arra is utalt az Infostartnak, hogy szerinte kb. két hónap hosszú lehet egy esetleges tesztidőszak, mint fogalmazott:Az azonnali fizetési rendszer nem csupán azt jelenti, hogy az átutalásaink - akár e-mail címre vagy más másodlagos azonosítókra utalva is - azonnal elérhetővé lesznek a fogadó fél számláján 0-24 órában az év minden napján, hanem hosszabb távon erre új fizetési szolgáltatások is épülhetnek. Ilyen lehet majd egy pl. QR-kódra épülő bolti fizetési rendszer, személyek közötti pénzküldési szolgáltatás, vagy éppen a fizetési kérelem tranzakciós típusra épülő új típusú szolgáltatás, mely a sárga csekkek és a készpénz új alternatívája lehet.