Német startupot vett az Alibaba

A Data Artisanst 2014-ben alapította az Apache Flink fejlesztőcsapata, ez a vállalat is nagymennyiségű adatfeldolgozással foglalkozott.A német startuppal 2016 óta dolgozik együtt a kínai e-kereskedelmi óriás, a DA tavalyi tőkebevonásában már az Alibaba is részt vett.Az Alibaba felvásárlásának köszönhetően a DA open source platformja szélesebb körben terjedhet, valamint a fejlesztésére is több pénz jut majd.A kínai e-kereskedelmi vállalatnak egyébként nem ez az első adatelemzési akviziciója, 2017-ben a MariaDB-t vették meg, egy MySQL-alternatívát kínáló adatkezelési rendszerfejlesztőt.