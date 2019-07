Okossörfőzdét fejlesztett az SAP

Az okosgyárak kiemelt témái lesznek a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciának. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Az Egyesült Államok 114 milliárd dolláros sörpiacának 24%-át már kézműves sörök teszik ki, az SAP megoldása elsősorban ezeket a kisebb sörfőzdéket célozza."Mint minden más iparágnak, a sörfőzdéknek is összekapcsolt adathálózatokra van szükségük, hogy meg tudják jósolni, mit akarnak inni a fogyasztóik, ez alapján meg tudják változatni a receptjeiket a főzéshez és a szállításhoz" - mondta Ralf Lehmann, az SAP egyik igazgatója a Forbesnak.A rendszer úgy működik, hogy a fogyasztási szokásokat IoT-eszközökkel (pl. intelligens sörcsapokkal) méri a szolgáltató, majd az adatokat blockchainen keresztül a gyártónak továbbítják, ahol intelligens sörfőző eszközök ezek alapján szinte azonnal, automatikusan meg tudják változtatni akár egyes sörfajták összetételét, akár a főzött söradagok volumenét. A sörök csomagolásáért és szállításáért hosszú távon robotok és önvezető járművek lennének felelősek.Az SAP Digital Manufacturing Insights néven egy adatelemző és folyamat-nyilvántartó rendszert is ad az egészhez, mellyel manuálisan is ellenőrizni lehet a sörfőzést és például javítást lehet rendelni, ha erre szükség adódna."A felügyelők minden lépést látnak, el tudják kerülni a hibákat, jobban nyomon tudják követni az áru útját és irányítani tudják a folyamatokat" - mondta az igazgató a magazinnak.A rendszer egyelőre erősen kísérleti és néhány elméleti megoldást is tartalmaz, arról nincs információ, hogy bárki is élesben használná vagy tervezné használni.