Olyan problémákat szül a készpénz kivégzése, amire nem volt példa a történelemben

Kínában már lassítanak

A készpénzmentesítés előnye, hogy az elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra nagyobb kihasználtság mellett jóval olcsóbban üzemeltethető össztársadalmi szinten, mint a készpénz-infrastruktúra, ráadásul sok szempontból biztonságosabb és kényelmesebb is, és kisebb teret enged a fekete és szürkegazdaságnak. De a készpénzzel hamarosan leszámoló társadalmakban már előbújnak azok a problémák, amelyet egy valóban készpénzmentes társadalomnak majd kezelnie kell.A mobilfizetések terjedése Kínában már olyan szintet ért el, hogy egyes boltok egyszerűen nem hajlandóak készpénzt elfogadni. Ez azonban Kínában illegális gyakorlatnak számít, ugyanis a bankjegyek és érmék legális fizetőeszköznek számítanak, és a kereskedők nem utasíthatják vissza az elfogadásukat.A pénzügyi felügyeletnél tavaly 602 esetet regisztráltak, amikor a kereskedő nem volt hajlandó készpénzt elfogadni, ezek többségénél, 558 esetben azonban szép szóval és "kritikus edukációval" elérték, hogy mégiscsak elfogadják a készpénzt. Júliusban a felügyelet egy tisztázó anyagot is kiadott, melyben rögzítik a tényt, hogy a készpénzt mindig kötelesek elfogadni a kereskedők fizetési eszközként.Az elektronikus tranzakciók Kínában is még csak az összes vásárlás kisebb részét teszik ki, de ezeken belül döntő arányt képviselnek a mobilfizetések.

Az elmúlt években több probléma is előfordult a renminbi készpénz forgalommal, és az emberek intenzíven reagáltak a történtekre. Több fogyasztónak nem fogadták el a készpénzét turista központokban, éttermekben, boltokban, ami rontotta a renminbi jogi státuszát és azt a fogyasztói jogot is sértette, hogy szabadon választhassanak a fizetési módok között

- emelte ki a kínai jegybank (PBOC) a Financial Timesnak adott tájékoztatásában.Az Alibaba futurisztikus szupermarketeiben, a Freshhippo boltokban is vizsgálatot tartott a PBOC, mivel a hatóság szerint a készpénzt elfogadó bolti "területek nem voltak tisztán láthatóak" (vélhetően a pénztárakra gondoltak), de az Alibaba leszögezte, hogy mindig is elfogadtak készpénzt a boltokban.Ellenben a Luckin Coffe nevű startup kávézólánc (amelyet legutóbbi forrásbevonási köre alkalmával 2,2 milliárd dollárra értékeltek a befektetők) négy különböző kávézójában erősítették meg a Financial Timesnak a dolgozók, hogy egyáltalán nem fogadnak el készpénzt. A kávét az appjukon keresztül kell megrendelni, és online is kell kifizetni - mondták. Amikor a törvényre hivatkozva bankjegyet toltak a kiszolgálók elé, akkor a kiszolgáló a saját mobilján kifiztte a rendelést, és a készpénzt zsebre tette.

egyrészt idén januártól a fizetési szolgáltatók többé egyáltalán nem fektethetik be az ügyfelek számlán heverő pénzét kamatfizető számlákon kereskedelmi bankoknál, hanem kamatot nem fizető letéti számlán szabad csak parkoltatniuk ezt az összeget. Korábban ugyanis az ügyfelek náluk pihenő pénzét kereskedelmi bankoknál fialtatták úgy, hogy ők nem fizettek kamatot az ügyfeleknek. A változással évente mintegy 1 milliárd dollárnyi kamattól esnek el. Fokozatosan kapcsolták le a fizetési szolgáltatókat erről a bevételről, tavaly januártól 20, áprilistól 50 százaléknyi ügyfélpénzt kellett tartaniuk kamatot nem fizető letéti számlákon.

másrészt nem adtak engedélyt az említett két pénzügyi csoportnak arra, hogy elindítsák adósminősítési bizniszüket azzal az indokkal, hogy így túlságosan magukhoz láncolnák az ügyfeleket.

Svéd problémák

A felügyelet komoly lépésekre szánta el magát a mobilfizetések "túlzott terjedése" miatt, a mobilfizetési piac két nagyágyúja, a Tencent és az Ant Financial (AliPay) térnyerését több eszközzel is akadályozzák:Az Ant Financial nem mellesleg az UniCredittel kötött partnerség révén magyar piacon is megjelenhet még idén, és a skandináv régióban is terjeszkednek. A világ jelenleg leginkább készpénzmentes gazdasága a svéd, a boltokban már csak a fizetések 15 százaléka zajlik készpénzben egyes kutatások szerint. A lakosság 85 százalékának van hozzáférése a számlájához netbankon keresztül, és az elmúlt években a GDP-arányos forgalomban lévő készpénzállomány folyamatosan csökkent. A kártyás fizetés mellett a 2012 óta működő, a hét legnagyobb bank által létrehozott azonnali fizetéseket kezelő mobilapp, a Swish számít népszerűnek, utóbbit a svédek több mint fele használja.2016-ban a svédek fejenként 316 darab bankkártyás tranzakciót hajtottak végre, miközben az EU-s átlag 116 darab volt. Ugyanebben az évben Svédországban a százezer főre jutó POS-terminálok száma 461, összehasonlításképpen nálunk csak 120 körül volt. A svédek természetüknél fogva szívesen használják az új technológiákat, és a végletekig megbíznak az államban és a bankokban. Ezért sem fáj nekik annyira, hogy feladják a készpénz anonimitását. Mégis léteznek a készpénz elhagyásának hátulütői, vannak, akik már a vészharangot kongatják.

Forrás: MNB

Mi a helyzet itthon?

A svéd jegybank elnöke, Stefan Ingves korábban arra hívta fel a figyelmet, hogyA készpénzmentes Svédországot egy válság felkészületlenül érheti.Az, hogy készpénzt vagy elektronikus pénzt használunk, pusztán csak formalitásnak tűnik, miközben ennek közgazdasági jelentősége is van. A készpénz ugyanis a lakosság, a vállalatok és egyéb gazdasági szereplők, intézmények követelésének megtestesítője a jegybankkal szemben, míg az elektronikus pénz a kereskedelmi bankokkal, pénzforgalmi szolgáltatókkal szembeni követelés. A készpénz segítségével egy jegybank a bankrendszer megkerülésével, közvetlenül is képes befolyásolni a gazdaság pénzhasználatát. Ezért is merült fel több jegybanknál is komolyan a digitális jegybankpénz ötlete, aminek a lényege, hogy a jegybank is számlát vezetne a gazdasági szereplőknek, így újra közvetlenül a jegybankkal szemben nyilvántartott követelés lenne ez az elektronikus pénz. (Az MNB erről részletesen az alábbi szakmai cikkében írt). Ráadásul ahogy a svéd jegybank elnöke is utal rá, jelentős kiberkockázatot is hordoz magában, hogy például egy kibertámadás miatt megbénul egy gazdaság fizetési infrastruktúrája.A svéd jegybank kutatása szerint 10-ből 3 svédnek nem tetszik, hogy egyre jobban eltűnik a készpénz a gazdaságból, és egyre inkább megoszlik a társadalom a kérdésben. Szociális problémákat okozhat, hogy a lakosság egy része, különösen az idősek, vagy a hajléktalanok, menekültek, nem rendelkeznek digitális hozzáféréssel a pénzükhöz, a fajlagosan egyre drágább készpénz-infrastruktúrát éppen emiatt sem lehet megszüntetni.A svéd törvények ugyan a koronát törvényes fizetőeszköznek nevezik, a kereskedők nem minden esetben kötelesek a készpénzt fizetőeszközként elfogadni, így előfordulhat akár az a szituáció is, hogy bankjegyekkel és érmékkel nem lehet fizetni egy boltban. Több olyan kereskedő is van már, akinél olyan kevesen használnak készpénzt, hogy jelezték, egyes boltjaikban megszüntetnék a készpénz elfogadását.Magyarországon évek óta folyamatosan nő a készpénzállomány, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy rövid távon a fentiekhez hasonló problémákkal kellene szembenéznünk, mint Kínának vagy a skandináv országoknak. A készpénzállomány egy jelentős része persze nem fizetési célból van a lakosságnál, hanem egyfajta nominális értéket őrző befektetésként. A készpénzállomány ezen részét szeretné az állam állampapírokba terelni. Az elektronikus fizetések terén nagy ugrást hozhat az idén nyáron elinduló azonnali fizetési rendszer, amelyre új típusú fizetési szolgáltatások épülhetnek.Ahogy az MNB korábbi szakmai cikkében a készpénz elfogadásáról kifejtette, a hazai jogszabályi előírásokból csak az következik, hogy az egyes bankjegyeket és érméket pontosan a névértékükön kell elfogadni (tehát nem mondhatjuk azt például, hogy ez a 10 000 forintos bankjegy ebben az üzletben kevesebbet ér).

Deazaz egy fizetési műveletben az érintett felekA felek ezt a polgári jog, különösen a jóhiszemű eljárás elvére és az együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások, valamint a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között tehetik meg.Megengedhető tehát, hogy egy kereskedő vagy szolgáltató csak elektronikus fizetési eszközt fogad el, vagy ha lehetőséget is biztosít a készpénzfizetésre, nem köteles mindig minden címlet elfogadására,