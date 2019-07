Ömlik a pénz a bankgyilkosok ölébe, mégis befullad a digitális forradalom?

A Portfolio Banking Technology 2019 konferencián is szó lesz a fintechek, a bankok és a techóriások versenyéről, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Folyamatosan ömlött az európai fintechcégekbe a pénz az elmúlt években, 2014 óta mintegy. Bár a tavalyi év némi megingást hozott a 2017-es nagy ugrás után, ha a jelenlegi trend kitart, 2019-ben sosem látott mértékben finanszírozzák majd a startupokat az öreg kontinensen. A tőkebefektetésekből jól látható, hogy: tavaly több mint 4,2 milliárd dollár célozta meg a 100 millió dollár fölötti értékű fintecheket, míg a jellemzően forráséhesebb, korai fázisban lévő startupokba kevesebb, mint fele ennyi pénz vándorolt.

Annak ellenére, hogy a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság egyre inkább domináns kérdéssé vált az elmúlt években,: közel négyszer annyi forrásbevonási kör zárult itt sikeresen, mint a második helyezett Németországban.Érdekesség egyébként, hogy a legaktívabb 10 kockázati tőkelalap közül 8 brit központtal rendelkezik, így vélhetően ez is közrejátszik a helyi startupfinanszírozás aktivitásában.

A 10 legnagyobb európai startupból 5 - a fentiek alapján nem meglepő módon - Nagy-Britanniában található,. Értékeltség tekintetében a dobogó második helyét egy olasz fizetési cég, a Nexi vitte el, a harmadik helyért - 3,5 milliárd dolláros értékeltség mellett - három cég is versenybe szállhat. Ezek közül kettő, a Transferwise nemzetközi átutalással és a Greensill hitelezéssel foglalkozó cégek központja található Londonban, a Transferwise vezetői viszont észtek, a cégnek ráadásul Magyarországon is elég jelentős méretű üzemeltető-központja van:

Bár ezek a fintechcégek nagyot nőttek az elmúlt években, még mindig eltörpülnek a régió nagybankjai mellett. A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező európai bank,A legnagyobb fintechcég, az Adyen 8,3 milliárd dolláros piaci értékével körülbelül egy közepes méretű közép-európai regionális bankkal hasonlítható össze, csak érdekességképpen az OTP piaci kapitalizációja kb. 11 milliárd dollár.

Hasonló jelenségről árulkodnak az ügyfélszámok is:(neobank alatt a szigorúan betétgyűjtéssel, hitelezéssel vagy ilyen szolgáltatások aggregálásával foglalkozó fintecheket értjük).Ez azért érdekes, mert a neobankok jellemzően a hagyományos bankoknál alacsonyabb marzsokkal dolgoznak; üzleti modelljük alapját az adja, hogy igyekeznek egyszerűbben használható megoldásaikat minél szélesebb ügyfélkörnek eljuttatni, remélve, hogy a széles adaptációból jelentős bevételi poolra tehetnek szert. Annak érdekében, hogy fenntarthatóan nyereségesek legyenek, a jelenleginél lényegesen több ügyfelet kell a startupoknak elérniük, még ha a jelenlegi növekedési ütem kitart, ez akkor is még hosszú évek, ha nem évtizedek kérdése.

a betétgyűjtés-hitelezéshez (vagyis hagyományos banki tevékenységek végzéséhez) szigorú felügyeleti engedélyek megszerzése és tőkekövetelmények teljesítése szükséges, mire a fintechek ezeket megszerzik, a bankok már rég akár sokkal korszerűbb rendszereket is fejleszthetnek,

a hagyományos bankok jóval nagyobb költségvetéssel rendelkeznek, így fejlesztési projektjeiket is sokkal könnyebben tudják kivitelezni, mint a fintechek,

bár a fintecheknek nem kell a scaleupolással és a hagyatéki rendszerek lecserélésével bajlódniuk, így gyorsabban tudnak fejlődni, a hagyományos pénzintézetek ezt az előnyt bőven kompenzálni tudják azzal, hogy egy-egy új megoldással messze több ügyfélnek, sokkal gyorsabban el tudják juttatni, mint a fintechek,

sok ügyfél pedig egyszerűen sokkal jobban bízik a jobban tőkésített, régebb óta működő, kézzel fogható bankokban, mint a friss és ropogós, de tapasztalatlan fintechekben.

A fintechek egyébként elsősorban a fizetési rendszerek, nemzetközi átutalások piacán erősek, a betétgyűjtés-hitelezésben és a vagyonkezelésben viszont még csak bontogatják a szárnyaikat. Rövidtávon nem is várható, hogy ezeken a piacokon ki tudják csavarni az irányítást a pénzintézetek kezéből a startupok, ennek oka elsősorban az, hogy:A hagyományos és modern szereplők közti együttműködések egyébként egyre gyakoribbak, ami a fintecheknek azért éri meg, mert hozzáférést nyernek a pénzintézetek széles ügyfélköréhez, míg a bankok új technológiákkal gazdagodhatnak. Még egy löketet adhat a régi riválisok közti együttműködésnek a PSD-2-es EU-s szabályozás is:Mindkét szektor kezd rájönni arra is, hogy, hiszen ezeknek a szereplőknek az ügyfél-elérése a bankok ügyfélkörénél is nagyobb. A Facebook bejelentése, hogy Libra nevű kriptopénzével közvetlenül is szembeszállna a hagyományos bankrendszerrel, elképesztő ellenszelet csapott fel: