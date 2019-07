Online is készpénzzel fizet a magyar

A hitelintézetek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az online fizetés gyors, biztonságos és kényelmes folyamat legyen. A kártyabirtokosoknak is érdemes azonban betartaniuk néhány alapszabályt. Ilyen például hogy ellenőrizzék, hogy megbízható-e a kereskedő weboldala, majd a fizetési folyamat során megfelelő, megbízható banki fizetési oldalra kerülnek-e. Fontos, hogy a gyanús oldalakon ne adják meg a kártyaadataikat, de az is hogy ne nyilvános Wi-Fi hálózaton keresztül vásároljanak

A felnőtt internethasználók körében mára mindennapossá vált az online vásárlás. A különböző online felületeken elhelyezett hirdetések révén a fogyasztási szokásoknak megfelelő, személyre szabott, online ajánlatokat kapnak az internetezők. Az OTP Bank megbízásából készített reprezentatív kutatás szerint,a megkérdezett fele pedig akár havonta is ezt a vásárlási módot választja.Nem meglepő módon a 40 év alatti, nagyobb városokban élők vásárolnak a leggyakrabban az interneten. A webes rendelések azonban egyre inkább terjednek, ma már a 60 év felettiek egynegyede is legalább havi egyszer helyez árut virtuális kosárba.Érdekes részlet, hogy az internetes vásárlás sokaknálA magyarok 56 százaléka az utánvétes fizetést, ezen belül is a készpénzes utánvétet választja a felkínált lehetőségek közül. Online csak a megkérdezettek 34 százaléka szokott fizetni, legtöbbször bankkártyával.A kutatás alapján a korszerű fizetési módot kedvelők leginkább az egyszerű és gyors tranzakció miatt egyenlítik ki a számlát szívesebben az interneten. Ezen felül örülnek, hogy átvételkor már nem kell a fizetéssel bajlódni, de fontos szempont az is, hogy a futár megérkezéséig nem szükséges készenlétben tartaniuk a megfelelő összeget. Sok helyen forintosítható előnnyel is jár az online tranzakció, hiszen egyes kereskedők többletköltséget számítanak fel utánvét esetén.Az utánvétes megoldást azért preferálják az internetezők, mert így csak akkor kell kifizetni az árut, ha a vásárló meggyőződött arról, hogy valóban azt kapta, amit rendelt. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a futár engedi felbontani a csomagot, még a fizetést megelőzően. Sokan pedig egyszerűen csak megszokásból választják ezt a fizetési módot.Legnagyobb arányban a 18-29 éves korosztály fizet online, mégis ők a legkevésbé elővigyázatosak, ha kártyaadataik védelméről van szó. Saját bevallásuk szerint mindössze 18 százalékuk szokott odafigyelni a javasolt biztonsági óvintézkedésekre, míg az idősebbek több mint 40 százaléka teszi meg a szükséges lépéseket.- javasolja Takács Domokos, az OTP Bank termékfejlesztési és értékesítési vezetője."Meggyőződésünk, hogy az alapszabályok betartásán túl, a 2019. szeptember 14-től kötelező internetes biztonsági kód szolgáltatás bevezetésével tovább javul a tudatos online vásárlások száma" - tette hozzá a szakember.