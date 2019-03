Pénzmosási ügy a Revolutnál: lemondott a pénzügyi vezető

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A Revolut CFO-ja 2016-ban csatlakozott a céghez, előtte 12 éven keresztül a JP Morgannél dolgozott. A pénzügyi vezető azok után mondott le, hogy a Telegraph birtokába jutott belsős dokumentumok szerint a challenger bank 3 hónapra kikapcsolta azt az automata rendszert, amely a gyanús pénzmozgásokat hivatott kiszűrni.Tavaly júliustól szeptemberig illegális tranzakciók ezrei mehettek át a Revoluton. A digitális bank erről jelentést is tett a pénzügyi felügyeletnek, ugyanakkor az ügy súlyát jelentéktelennek próbálják beállítani a lap szerint.A Revolut egy automatikus compliance rendszert működtet, amely révén könnyen és egyszerűen lehet számlát nyitni a cégnél, ez azonban a cég kritikusai szerint túl lazán működik.A tranzakciókat a rendszer kockázat szerint sorolja és vizsgálja: egy orosz készpénzfelvétel jóval magasabb kockázatot kap, mint egy brit belföldi számlás átutalás. A nagybankok akár több ezres compliance osztályához képest a Revolut csak egy 40-50 fős osztályt tart fenn a pénzmosási és egyéb gyanús ügyek kivédésére. A rendszert ugyanakkor tavaly a PSD2 szerint is vizsgáztatták, és átment a szabályozók rostáján.A Revolut egyébként első körben Nagy-Britanniában folyamodott banki licencért, de aztán inkább litván licencet váltottak ki, így a Brexit miatti esetleges problémákat kerülhetik el. Magyarországon is elérhető a cég szolgáltatása, ugyanakkor bár már tavaly májusra ígérték, még mindig nem oldották meg, hogy forintban vezetett számláról belföldi átutalással lehessen Revolut számlát feltölteni.