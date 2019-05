Régen belengetett ígéretét teljesítette Magyarországon a Revolut

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!

Tavaly év elején értesültünk arról, hogy a Revolut Magyarországra léphet, majd márciusban a Revolut terjeszkedését koordináló országmenedzserek vezetője, Andrius Biceika bejelentette nekünk, hogy egy hónapon belül elindulhat a Revolut országmenedzsment-programja, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy később bankkártyával is feltölthető legyen forintban a Revolut egyenlege.Magyarországon korábban még csak banki átutalással lehetett feltölteni a Revolut számlát, ebben az esetben a devizaváltás bankközi árfolyamon történik, a banki utalás költségeit viszont ki kell fizetni, ami akár pár ezer forintos díjjal is járhat attól függően, melyik banknál indítjuk a tranzakciót. A díj ellenére tavaly év végén már mintegy 50 ezer felhasználóval rendelkezett a Revolut itthon.Ez különösen fontos egy olyan challenger banknál, amelynek fontos fícsöre, hogy a hagyományos bankoknál olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokat ígér. Mindezen túl már magyar nyelven is elérhető az app.Andrius Biceika tavaly azt is elárulta, itt nem áll meg a történet: Magyarországon a forintos feltöltésen túl szeretnének helyi partnerségi megállapodásokat is kötni, biztosítókkal, befektetési cégekkel, kártyatársaságokkal.