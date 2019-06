Szemüvegre szerelhető csodakütyüvel változtatná meg a vakok életét egy startup

Rafi Fischer, az Orcam médiakommunikációs igazgatója Jeruzsálemben mutatta be a MyEye 2.0-t, melynek célja, hogy látássérültek életét könnyítse meg mesterséges intelligencia és felhőtechnológia segítségével. A MyEye mágnesesen illeszkedik bármely szemüveghez. Egy kamera van az elején, amely lefotózza az eszköz felhasználójának a környezetét, a végén pedig egy mikrofon elmondja, mit lát. Szöveget is fel tud olvasni az eszköz; ebben az estben rámutatunk a szövegrészre, melyet értelmeztetni szeretnénk, amit az eszköz lefotóz, majd beolvassa a felhasználó fülébe. Ha a felhasználó teljesen vak, az eszközre koppintunk rá, amely automatikusan értelmezi és felolvassa a környezetben látható szövegrészt. Ha sötét van, a MyEye automatikusan megvilágítja a felületet.Személyeket és tárgyakat is felismer a kiegészítő. Ha arra utasítjuk, képeket készít egy célszemélyről, akit el tudunk nevezni és ezután ha találkozunk vele, a MyEye automatikusan azonosítja. Hasonlóan ehhez különféle termékeket is be lehet programozni, de felismeri a termékeket vonalkód alapján is.Az Orcamhoz nem kell wifi, közvetlenül a felhőbe küldi el az adatokat. Folyamatos használat mellett 4-5 órát bír az eszköz akkumlátora.Az eszköz 25 nyelvet ismer fel, többek közt magyart, kínait, hébert és japánt is. Ha fejjel lefelé van a szöveg, azt is felismeri és szól a felhasználónak, hogy fordítsa meg. A Portfolio kérdésére az Orcam szakemberei elárulták, hogy Magyarországon is árulják a MyEye-t pár hónapja, de 1-2 eszköz fogyott csak, mivel nagyon drágának számít és nem támogatja a társadalombiztosítási rendszer.Fischer ismertette, hogy az eszköz ára 4500 dollár, ami viszonylag magas összeg, egyes országokban viszont részben vagy egészben megfinanszírozza az állam az eszközt a rászorulóknak. Van egy olcsóbb változata is, az Orcam Myreader, ez csak olvasásra használatos és 3500 dollárba kerül.2010 óta működik az Orcam, az első terméküket 2015-ben készítették el, 2018-ben indították el a második generációs Myeye-t, a 2.0-át. Eddig több tízezer Myeye-t adtak el, legnagyobb piacaik az USA, Németország és Franciaország. Nem teszik közzé a befektetőik kilétét, tavaly viszont 30 millió dollárnyi forrást vontak be, összesen ezzel 330 millió dollárnyi befektetői tőkére tettek már szert, 1 milliárd dollárt ér körülbelül a vállalat.Az Orcam dolgozik más technológiákon is; a Myear a hallássérültek életét könnyítené meg, a Myknee pedig az időmenedzsmentben segítené a felhasználókat.Az Orcammal való együttműködés iránt az izraeli tech-élet egyik legnagyobb katalizátora, a Citi is érdeklődik, a közel-keleti ország startupvilágába több területen is betekintést adott az amerikai nagybank: