Tarolt a Díjnet: már 700 ezren fizetik a számláikat a neten

Míg egy évvel korábban 658,4 millió forint bevételt könyvelt el a Díjnet, addig tavaly 844,9 millió forintot, ami majdnem 30 százalékos bővülést jelent egy év alatt. A közgyűlés arról döntött, hogy a társaság nem fizet osztalékot, a nyereséget az eredménytartalékba helyezi.A Díjnetnél folyamatosan nő a felhasználók száma, és a korábban regisztráltak is egyre nagyobb arányban fizetik a számláikat elektronikusan. Emellett a fizetési felületen új típusú szolgáltatások jelentek meg tavaly - például adományozás, önkormányzati adók -, valamint újabb számlakibocsátók is csatlakoztak a Díjnet rendszeréhez - mondta Garamszegi Tamás vezérigazgató.A cégvezető arra számít, hogy idén folytatódik a Díjnet árbevételének bővülése. Ezt az elektronikus fizetés folyamatos terjedése mellett az is segíti, hogy az e-számlakezelési platform használatával pénzt és időt tudnak megtakarítani az ügyfelek, és a számlakibocsátó szolgáltatók is csökkenteni tudják költségeiket.Tavalya Díjneten keresztül, közel egymillióval többet, mint 2017-ben. A tranzakciók összege 50 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 45,2 milliárdról. Az e-számlafizetési platform egyaránt kezeli országos és regionális szolgáltatók számláit,A fővárosban élők akár az összes rezsiszámlájukat befizethetik a Díjneten.