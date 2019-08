Tiltással fenyegeti a Facebookot a magyar hatóság

Amennyiben a hatóság úgy ítéli meg, hogy a Facebook által vállalt garanciák nem biztosítanak kellő védelmet, úgy a hatóság élni fog a GDPR 66. cikkében rögzített hatáskörével, és Magyarország területén alkalmazott intézkedésként meg fogja tiltani az adatkezelést.

Röviddel a közlemény megjelenése után beszéltünk a NAIH elnökével, Péterfalvi Attilával, aki kérdésünkre elárulta: az említett tiltás nem a Facebook teljeskörű betiltását jelenti, hanem azt a gyakorlatot tiltanák meg, hogy a mesterséges intelligencia pontosságának ellenőrzésére harmadik félnek kiadják elemzésre a felvett hanganyagokat. Ez egy ideiglenes intézkedés lehet csak, mellyel három hónapig élhet a hatóság, mert egyébként az ügy az egyablakos ügyintézés keretében az ír hatósághoz tartozik.

A nagy technológiai vállalatok erőfeszítéseket fordítanak arra, hogy az emberi beszédet felismerő technológiákat tökéletesítsék. A technológia fejlesztése során, adott esetben leiratot készítenek a beszélgetések hanganyagából, amint ez a közelmúltban is megerősítést nyert. Ez a gyakorlat óhatatlanul együtt jár érzékeny adatok kezelésével. A közelmúltban jelentette be a Google, hogy felhagy hasonló gyakorlatával.A legfrissebb hírek a Facebook hasonló tevékenységéhez kötődnek, amely magyar polgárok adatait is érintheti. A sajtóban eddig megjelent információk aggodalomra adnak okot, a hatóság mindazonáltal méltányolja, hogy a Facebook a hanganyagok elemzésének felfüggesztéséről döntött - jegyzik meg a közleményben.A hatóság részt fog venni a Facebook említett adatkezelésének uniós szintű vizsgálatában, egyszersmind a Facebook magyarországi képviseletétőlA Facebook a héten közölte: csak akkor férnek hozzá a mobiltelefonok mikrofonján keresztül bonyolított beszélgetésekhez, ha erre a felhasználók kifejezetten engedélyt adnak. A Bloomberg jelentése szerint a felvételeket mesterséges intelligencia segítségével számítógépek alakították írott szöveggé, és a Facebook alvállalkozók százainak fizetett azért, hogy a leiratok pontosságát ellenőrizzék, amihez meg kellett hallgatniuk a felvételeket, amelyeket a vállalat anonimizált.A szóban forgó ügy is rámutat a technológiai cégek társadalmi felelősségére, amely nem csak például a szólásszabadság oltalmára, a cenzúramentes közösségi oldalak igényére vagy a tisztességes közteherviselésre terjed ki, hanem a magánszféra terén is érvényesülnie kell.