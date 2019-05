Titokzatos pénzen dolgozik a Facebook a színfalak mögött

Az azonnali fizetésről és a PSD2 szabályozásról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS







Ha a Facebook hoz létre egy működő kriptopénzes fizetési rendszert, az garantáltan tömegeket fog elérni, ugyanis a világon élő emberek közül minden ötödik havonta legalább egyszer használja Facebook-fiókját, és ők mind potenciális vásárlók is egyben.

Európából kivonul a Facebook-fizetés

Ázsiában más a helyzet

A Facebook új fizetési platformjának alapja egy digitális pénz, amelyet a felhasználók egymás között küldhetnek, és fizethetnek is vele a Facebookon és bárhol máshol az interneten is - árulták el a Wall Street Journalnak bennfentesek. A Facebook titkos új fizetési rendszeréhez hagyományos pénzforgalmi intézmények befektetését várják, és a tervek szerint a platform használatát azzal is ösztönöznék, hogy a felhasználókat aktivitásuk függvényében jutalmazzák. A felhasználót az egyik elképzelés szerint egy Facebook-coinnal jutalmaznák, ha megnéznek egy reklámot, ha kapcsolatba lépnek egy kereskedővel vagy más tartalmakkal kerülnek kapcsolatba.A projekt korlátai meglehetősen magasak, a kriptopénzek mindeddig nem forgatták fel alapjaiban a pénzforgalmi rendszert, igaz, egyes niche területeken már látható sikereket értek és érnek el kriptopénzes megoldások.Ráadásul pofonegyszerű megoldást fejlesztenek, vagyis épp olyat, amilyenre a felhasználónak szüksége van.A Facebook szóvivője hivatalosan nem árult el részleteket a társaság blockchaines projektjeiről, azzal hárította el a kérdést, hogy több különböző alkalmazási módját kutatják a technológiának. A közösségi oldal 1 milliárd dollárnyi befektetést szeretne szerezni a projekthez, olyan szereplőkkel tárgyalnak, mint a Visa, a Mastercard, vagy a pénzügyi tranzakciókat kezelő (payment processor) First Data. A pénz elsősorban arra kellene, hogy ehhez kösség a kriptopénz értékét, elkerülve ezzel a pénz volatilis fel- és leértékelését.A Facebook az említett három fizetési cégen túl e-kereskedelmi és appokat fejlesztő cégekkel is tárgyalásban áll arról, hogy elfogadják majd az általuk kibocsátott kriptopénzt - mondta a lapnak az egyik forrás.A kriptopénzről már korábban is több információ kiszivárgott: a Bloomberg hírügynökség még decemberben arról írt, hogy a Facebook egy olyan digitális pénzt fejleszt, amellyel a felhasználói a WhatsAppon keresztül nemzetközi átutalásokat indíthatnak majd, februárban a New York Times pedig azt írta, hogy ehhez a projekthez 1 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtenek.A Facebook eddig is aktív volt a fizetési piacon, de épp nemrégiben vonult ki Európából a személyek közötti, messengeres fizetési megoldásával, amely nem terjedt el kellő mértékben az Egyesült Királyságban és Franciaországban két év alatt sem. Még 2016-ban szerzett a Facebook e-money licencet Európában, és 2017 novemberétől tette elérhetővé a 18 év feletti felhasználóinak a P2P fizetést a szóban forgó két piacokon.Június 15-ével kapcsolják ki a szolgáltatást az öreg kontinensen, ugyanakkor az adományozási pénzküldési funkció továbbra is elérhető marad. A szolgáltatás használatához a fizető és a fogadó félnek az első alkalommal meg kellett adnia a PayPal-fiókja adatait vagy a betéti kártyás adatait, így zajlott a fizetés. Míg Európában elhalt a kezdeményezés, a világ más részein viszont tovább működik a messengeres pénzküldés.Ázsiában mintegy 1 milliárd ember mindennapjának a részei a fizetési appok. A Facebook által felvásárolt WhatsAppot pl. Indiában az azonnali fizetési rendszerrel kötötték össze, és gyorsan nagy szeletet hasít ki a pénzforgalomból itt a közösségi média cég. Ott egy 210 millió fős felhasználói bázisra építették a pénzküldési rendszert. Szintén Indiában van jelen a Google azonnali fizetésre fejlesztett megoldása, a Google Pay (korábban Tez), a keresőmotor tavaly december végén 16 millió felhasználóval rendelkezett, és havonta 100-150 milliónyi UPI-os tranzakció megy át a rendszerükön, és nemrégiben az Amazon is belépett a piacra.

Kínában az Alibaba / Ali Express fizetési szolgáltatója, a korábban Alipay néven működő Ant Financial a kínai mobilfizetési piac 55%-át magába olvasztotta, majd úgy döntött, ahelyett, hogy a fizetési piac másik nagy óriásával, a Tencenttel szemben hazai pályán versenyzik, inkább elkezdett nemzetközileg is terjeszkedni, ehhez a projekthez pedig rekordösszegű, 14 milliárd dolláros forrásbevonási kört bonyolított le sikeresen.