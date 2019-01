Több mint 10 évet kell még várni, hogy a bitcoin visszamásszon a csúcsára

Hoskinson szerint a kriptopénzek hasonló utat járnak majd be, mint az Amazon: a dotkomlufi alatt ennek a cégnek az árfolyama is kipukkadt, majd 11-12 év kellett hozzá, hogy visszamásszon az akkori magaslatokba, ma pedig már a világ egyik legértékesebb cége."2011-2012-ben a cég már egy sokkal érettebb és realisztikusabb vállalat volt" - kommentálta Hoskinson.A kriptoguru szerint hasonló lesz majd a virtuális pénzek életútja is: szerinte 2027-re már több millió, ha nem milliárd ember fogja használni minden nap, könnyen használható, fejlett termékek tucatjai lesznek majd a paicon addigra. Hozzátette: a szabályozói környezet is javulni fog, ami az intézményi befektetőket, hedge fundokat is vonzza majd.Ma egy bitcoin 3543 dollárt ér, ami 82%-os leértékelődést jelent a kriptopénz 20 000 körüli csúcsához képest.