Történelmi nyeremény e-sportban: 3 millió dollárt kapott a 16 éves Fortnite-világbajnok

Az Epic Games által fejlesztett Fortnite idén márciusi adatok szerint eddig összesen 250 millió játékost vonzott, volt olyan hónap (tavaly augusztus), amelyben 78,3 millióan játszottak a videójátékkal.

Megjelenésének első hónapjában 100 millió letöltést ért el iOS-en.

2018-ban összesen 2,7 milliárd játékórát játszottak a Fortnite-tal, a medián egy főre jutó heti játékidő 6-10 óra között mozog.

A játékosok 70 százaléka már költött a játékon belül, az Epic Games nagyjából évente 3 milliárd dolláros bevételt ér el a játékból, a cég értékét a legutóbbi forrásbevonáskor 15 milliárd dollárra taksálták.

Egy 16 éves amerikai, Kyle Giersdorf (játékosnevén Bugha) nyerte az idei Fortnite világbajnokságot, és a trófeával együtt 3 millió dollárt, a második helyezett Jaden Ashman pedig 1,2 millió dollárt tett zsebre. Az idei Fortnite világbajnokság rekordot döntött, az esemény egy újabb fontos mérföldkő az e-sport történetében: mintegy 30 millió dollárt osztottak ki a versenyzők között.Az eddigi rekordot ebben a 2018-as Dota 2 világbajnokság, a The International 2018 tartotta, tavaly 25,5 millió dollár volt annak a versenynek az összdíjazása. A legújabb rekordot az idei The International augusztusban minden bizonnyal meg fogja dönteni, ugyanis már most majdnem 31 millió dollár gyűlt össze a játék díjazására, és még közel egy hónap hátra van a versenyig.Az e-sport előretöréséről sokat elmondanak a Fornite és fejlesztője számai, finoman szólva is robbanásszerűen fejlődik a terület: