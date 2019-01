Tovább csökkenti a kormány a tranzakciós illetéket?

Minden kezdeményezést és minden javaslatot meg szoktunk vizsgálni, a Bankszövetség javaslatai között már régóta szerepel az illeték csökkentése, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Szeretném hangsúlyozni, hogy 2019-re elfogadott költségvetése van az országnak. Annak nem látnám most lehetőségét, hogy a parlament erőforrásait egy ilyen költségvetési módosítással kössük le. Megvizsgáljuk a javaslatot, ki fogjuk értékelni, és amennyiben szükséges, akár még a gazdaságélénkítő intézkedések között is mérlegelni fogunk egy ilyen lehetőséget.

Ez tehát azt jelenti, hogy a csökkentés nem kizárt, de erre már idén ne számítsunk, és egyelőre úgy tűnik, szó sincs eltörlésről még a lakossági átutalásoknál sem.

A lakossági átutalásokra vonatkozó tranzakciós illeték csökkentését vagy eltörlését firtató újságírói kérdésre Varga Mihály a ma tartott évértékelő sajtóeseményen azt válaszolta:Pedig idén indul el nyár közepén az azonnali átutalási rendszer, amitől nagyon sokat vár a piac, felfutást az átutalásokban, új mobilos és személyek közötti fizetési megoldáskat, a bankkártya új, olcsóbb versenytársát. Az új rendszer szerintünk is komoly fegyver lehet a készpénz elleni, az elektronikus pénzforgalom melletti harcban.A 20 ezer forintos tranzakciós illeték kalap nem tűnik túl bőkezűnek, hiszen ma már egy közepesen nagy bolti bevásárlási is e feletti nyugtával végződhet, így például a bolti mobilfizetési megoldásoknál még mindig bajban lehetünk majd, hogy mivel fizetünk.De lássuk be: 2019-ben a terv szerintszed be az állam a tranzakciós illetékkel majdnem észrevétlenül, és egy ilyen kiválóan tejelő fejőstehenet egyik kormány sem küldene a vágóhídra. De elképzelhető, hogy egy kis pihentetés - vagyis egy magasabb illetékmentes kalap - jót tenne neki. Így hosszabb távon az elektronikus pénzforgalom felpörgésével a tranzakciós illeték képzeletbeli tehene is hízhatna, akárcsak a költségvetés.