Továbbra sem tudnak bankolni a kriptotőzsdék

Nem tiltott a kriptopénzes banki szolgáltatásokkal való segítése, de mivel számos olyan kriptodeviza is van, melyet illegális célokra is használnak, a pénzintézetek többsége inkább úgy dönt, hanyagolja a teljes szektort ahelyett, hogy egyedi eseteket vizsgálnának.Egyes kriptotőzsdék így van, hogy stablecoinban fizetik ki alkalmazottaikat, míg másokpénzmosodát üzemeltetnek. A Kraken, a világ egyik legöregebb kriptotőzsdéjének vezetője, Jesse Powell januárban Tweetelte ki, hogy az utóbbi mellett kellett döntenie, hogy túléljen, míg a hongkongi CoinFLEX például Tetherben fizet.Számos kriptopénzes cég próbál lobbizni azért, hogy hivatalos szabályozás alá vonják a felügyeleti szervek a kriptopénzeket, így például az ügyfél-átvilágítási elvárásoknak is eleget tudnának tenni, eddig ilyen szabályozások viszont csak nagyon kevés országban élnek.