Új célpontot szemelt ki a legnagyobb német mobilbank

2019 első felében az amerikai piacra, majd ezt követően a brazil piacra lép be az N26 mobilon működő bank. Jelenleg 24 európai országban érhető el a szolgáltatásuk, az egész euróövezetben, Dániában, Norvégiában, Lengyelországban, Svédországban, Lichtensteinben és Izlandon.Tavaly novemberben már több mint 2 millió ügyfelük volt, mostanra ez további fél millióval emelkedett. 2013 óta 20 milliárd eurónyi tranzakciót bonyolítottak és jelenleg több, mint 1 milliárd eurónyi ügyfélbetéttel rendelkeznek.Nemrégiben 300 millió dollárnyi friss forrást vont be az N26, a startupot a forrásbevonási körben már 2,7 milliárd dollárra értékelték. A D-sorozatú forrásbevonási körben többek közt az Insight Venture Partners és a szingapúri vagyonalap, a GIC is részt vett.Az N26-nak nincsenek fiókjai, csak online elérhető. A társaság amellett, hogy saját jogon folyószámlát vezet és pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt, európai pénzintézetek legkülönbözőbb szolgáltatásait közvetíti applikációján keresztül. Az N26 sztorija azért is különleges, mert sok más fintech startuppal ellentétben banki licencet is szerzett, és a kockázati tőke azóta is ömlik bele.