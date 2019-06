Új pénzt hoz létre a Facebook, már tárgyalnak az elindításáról

A CFTC (Commodity Futures Trading Commission) pénzügyi felügyelettel tárgyal a Facebook új digitális pénze elindításáról, amit a hatóság vezetője, Christopher Giancarlo is elismert a Financial Tiimesnak, igaz, azt is elárulta, még nagyon korai szakaszban vannak a tárgyalások.Mint korábban is írtuk, a Facebook új fizetési platformjának alapja egy digitális pénz, amelyet a felhasználók egymás között küldhetnek, és fizethetnek is vele a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, bárhol máshol az interneten is. Egy olyan digitális pénzt hoznának létre, amely értéke hagyományos pénzhez van kötve, ezért is tárgyalnak a derivatív piacot felügyelő szervvel.A Facebook titkos új fizetési rendszeréhez hagyományos pénzforgalmi intézmények befektetését várják, és a tervek szerint a platform használatát azzal is ösztönöznék, hogy a felhasználókat aktivitásuk függvényében jutalmazzák. A felhasználót az egyik elképzelés szerint egy Facebook-coinnal (lapértesülések szerint a pénz neve GlobalCoin lesz) jutalmaznák, ha megnéznek egy reklámot, ha kapcsolatba lépnek egy kereskedővel vagy más tartalmakat fogyasztanak.Ha a Facebook hoz létre egy működő fizetési rendszert, az garantáltan tömegeket fog elérni, ugyanis a világon élő emberek közül minden ötödik havonta legalább egyszer használja Facebook-fiókját, és ők mind potenciális vásárlók is egyben. A Facebook úgy képzeli el az online fizetést, mint ahogyan ma a Facebook-profillal való bejelentkezés működik külsős appokban, csak ezúttal a Facebookos-fizetésre kell egyet kattintani.