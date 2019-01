Új részletek a nyugdíjbotrányról - Kiderült, kik mentették meg az időseket

Csakhogy törekvésük édeskevés lett volna, ha a bankok nem tartják nyitva péntek este a számlavezető rendszereiket, hogy még aznap jóvá is írják az ügyfelek számláján az átutalásokat.

Meg is kapták, meg nem is

Így tehát hiába is érkezett meg a számlákra a pénz a MÁK által sokat hangoztatott pénteki határidőre, hétvégén sokan ennek ellenére is a pénzük nélkül maradtak

Az utalások fokozottabb biztonsága érdekében az eljárás során keletkezett technikai problémák okainak feltárására vizsgálatot indítottam, amelynek lezárulását követően a megállapításokról képviselő urat tájékoztatni fogom.

Hiányzó sms-ek

Egy kis háttér az átutalási rendszerekről

Az MNB által meghatározott pénzforgalmi szabályokat követve a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikusan benyújtott átutalásokat a napközbeni elszámolásba továbbítják. Az MNB szabályozás hatálya alá nem tartozó Magyar Államkincstár átutalásait továbbra is az éjszakai elszámolásra küldi be.

A Magyar Államkincstár pénteken nem állt ki a nyugdíjasok és a sajtó elé, hogy elmondja, miért nem kapták meg már reggel a nyugdíjasok a nyugdíjukat, mi megtudtuk : a MÁK rossz értéknappal küldte el a tranzakciókat. A háttérben persze nagy erőkkel dolgoztak azon, hogy az állami kifizetésekre fenntartott éjszakai rendszerből a lakossági átutalásokra létrehozott napközbeni átutalási rendszerre tereljék át nyugdíjátutalásokat, és ezzel legalább papíron, jogszabály szerint teljesítsék a nyugdíjak kiküldését.Voltak, akik már napközben, délután megkapták a nyugdíjukat, azonban az átutalások több csomagban érkeztek a bankokhoz,- derül ki a négy legnagyobb lakossági ügyféllel rendelkező bank, azaz a Budapest Bank, az Erste, a K&H Bank és az OTP Bank kérdéseinkre küldött válaszaiból, illetve az olvasóinktól kapott több száz levélből. "Az OTP Bank múlt hét pénteken a MÁK-tól beérkező nyugdíjakat több hullámban kapta meg, amelyeket haladéktalanul jóváírt a nyugdíjas ügyfelek számláin, és még aznap minden érintett ügyfél számára elérhető volt az utalt összeg" - írta nekünk az OTP Bank.Úgy tudjuk, normális esetben 6-7 óra körül már bezárnak a banki számlavezető rendszerek,"Az Ersténél pénteken (január 11.) este negyed 9-kor megtörtént az utolsó - esedékes nyugdíjjal kapcsolatos - tranzakció jóváírása. Aznap több kolléga tovább dolgozott, illetve a bank napi zárását is addig halasztottuk, amíg a MÁK által küldött utalásokat könyvelni tudtuk" - fejtette ki kérdésünkre az Erste Bank."Amint pénteken megkaptuk a nyugdíjak utalását a Magyar Államkincstártól, haladéktalanul elkezdtük a jóváírást a számlákon." - válaszolta a Budapest Bank. Ugyanakkor a K&H már úgy nyilatkozott, náluk a normális üzletmenetben megjött minden tranzakció: "A K&H Bank a pénteki napon a hozzá beérkezett tételeket jóváírta nyugdíjas ügyfelei számára, ehhez rendkívüli elszámolási ciklusra és extra túlóra elrendelésére nem volt szükség".Bár a bankoknak köszönhetően a számlákon elérhetővé váltak a nyugdíjak még pénteken , ez nem jelenti azt, hogy az ügyfelek hozzá is férhettek a pénzükhöz. Ugyanis nem minden nyugdíjas rendelkezik bankkártyával, így ezek az ügyfelek nem tudták a fiókokban felvenni a készpénzt. Persze a legtöbb banknak létezik hétvégén is nyitva tartó fiókja, ezek azonban csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és különösen vidéken egy ilyen eléréséghez nagyot sokat kellene utazni.Pedig egyetlen olyan nyugdíjutalás van az évben, amikor különösen fontos lenne, hogy a nyugdíjak a beígért napon mindenképpen elérhetők legyenek, és ez nem más, mint a januári nyugdíj. Ugyanis a decemberi nyugdíjakat - az ünnepekre való tekintettel - korábban, 12-e helyett már december 3-án átutalják. Ez azt jelenti hogy múlt péntekig a nyugdíjasok már 40 napja nem kaptak nyugdíjat , így a szokásosnál is többen küzdhettek likviditási gondokkal., minden nyugdíjas valóban megkapta-e egyéni számlájára, hozzáfért-e péntek éjfélig a nyugdíjához, de megkeresésünkre nem válaszoltak. A MÁK-ot felügyelő Pénzügyminisztériumtól és a MÁK-tól is megkérdeztük, lesz-e személyi vagy más következménye a mostani esetnek (például egy hasonló hibákat kizáró IT-fejlesztés/új, szigorúbb ellenőrzési folyamat), de ezekre a kérdésekre sem válaszoltak.Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn este egy képviselői kérdésre válaszolva közölte A jóváírásokhoz tartozó sms-ek egy részének kézbesítése rendszerbeállítás miatt valóban a hétfői napon történt meg - erősítette meg nekünk olvasóink jelzését a K&H Bank. Hasonló volt a helyzet a többi banknál is, a Budapest Bank például azt a választ küldte: "A kártyájukhoz kapcsolt mobilbanki szolgáltatással rendelkező ügyfeleinknek az sms értesítéseket − a megszokottól eltérő működéshez kialakított belső folyamatainknak megfelelően − szombaton reggel kiküldtük. A kártyával nem rendelkező ügyfelek a normál folyamat szerint hétfőn kapták meg az SMS értesítést".Az SMS-értesítés kényelmi szolgáltatás, de akiknek nincs internetbanki hozzáférésük a számlájukhoz, ez az egyetlen csatorna , amin keresztül megtudhatják, hogy megérkezett-e a nyugdíjuk a számlájukra. Ennek hiányában sokan azt hihették, nem érkezett meg a pénzük, pedig ha volt kártyájuk és értesülnek, akkor már hétvégén hozzáférhettek volna a járandóságukhoz.A Bankközi Klíring Rendszer - a háttérben két központi elszámolási platformmal - két elszámolási módban működik. Az éjszakai elszámolási módot az InterGIRO1 (IG1) platform, a napközbenit az InterGIRO2 (IG2) platform támogatja.A nyugdíjakat és a Magyar Államkincstár egyéb átutalásait a mai napig a GIRO által üzemeltetett, 1994 óta működő éjszakai rendszerben kezelik, ami a most éles napközbeni rendszer elődje. Ahogy a GIRO oldalán olvasható: Már évek óta szó van arról, hogy az éjszakai rendszert gazdaságossági okok miatt megszüntetik, erre azonban már valószínűleg csak az azonnali átutalási rendszer nyár közepi indulása után kerülhet sor, addig ugyanis a GIRO erre a meglehetősen nagy és bonyolult projektre koncentrál.Hosszú távon a GIRO azt tervezi, hogy a most használt napközbeni rendszert is megszünteti, és az összes átutalást az azonnali rendszer kezeli majd.