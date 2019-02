Újabb 3,5 millió eurót szerzett a Codecool

Május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon a bankok, biztosítók digitalizációjáról lesz szó, és hogy ebben miképpen vesznek részt a fintechek. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Az összeszerelő üzem szerepkör minden bizonnyal tovább fog csökkenni. A közép-kelet-európai régió országainak további növekedését az fogja meghatározni, hogy mennyire sikeres abban a folyamatban, amit röviden digitális transzformációnak szoktunk hívni

2017 tavaszán a PortfoLion 2 millió euró kockázati tőkét fektetett be a Codecool programozó iskolába. Ezúttal egy újabb Series-B körben jut tőkéhez a társaság. A finanszírozási kör vezető befektetőjeként a 2018-ban indított, és Magyarországon, illetve Közép-Kelet Európában 100 millió eurót befektetni kívánó Lead Ventures is a befektetők közé lép.A PortfoLionnal közösen ebben a körben együttesen 3,5 millió euró erejéig támogatják a Codecoolt, amely a befektetést a növekedés további gyorsítására, új campusok nyitására fordítja.- magyarázza Vinnai Balázs, a Codecool társalapítója.Mára 400 ember végzett a Codecoolnál és jutott programozói álláshoz közel 100 vállalati partnerüknél, akár úgy is, hogy korábban semmilyen előképzettséggel nem rendelkeztek e téren. Jelenleg 2 országban, 4 campuson 500 diák tanul. Ez a szám részben az iskolahálózat idei romániai piacra lépése miatt, év végére 800 főre nő.A társaság 2023-ra Európa meghatározó szolgáltatója kíván lenni a digitális munkaerő képzésben és munkaerő-utánpótlásban. Eddig az időpontig legalább 10 campus megnyitását és egy közel tízezer főből álló alumni hálózat felépítését tervezik.A cégcsoport bevétele a 2017-es 1,3 millió után tavaly már 3,2 millió euró volt, idén pedig 5 millió euró a cél. A mostani Series-B befektetési kör a következő 6 hónapban további legfeljebb másfél millió euró erejéig még más, az oktatási technológiák területén tőkebefektetőként tevékenykedő, nemzetközi cégek előtt is nyitott marad.