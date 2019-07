Veszélyezteti a koreai csodagyárakat a Japánnal való csörte

Az okosgyárak jövője a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia kulcstémája lesz. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az okosgyárak jövője a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia kulcstémája lesz. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Japán adta a globális okosgyár-piac 37%-át 2017-ben a Bank of Korea adatai szerint, ami lényegesen nagyobb, mint Németország 12,5%-os vagy az USA 9,5%-os aránya. Az ország főleg a fejlett robotikai megoldásai miatt jár élen az okosgyárak és az ezek üzemeltetéséhez szükséges eszközök előállításában is.Japán nemrég limitálni kezdte a Dél-Koreának szállított, félvezető-gyártásban használt vegyi anyagokat, miután a két ország vitába keveredett Japán második világháborús megszállása miatt fizetett sérelemdíjakkal kapcsolatosan, most pedig félő, hogy újabb exportkorlátozásokat vezet be az Abe Sinzó által vezetett japán kormány. A Korea Economic Research Institute számításai szerint egy 30%-os importcsökkenés Japánból nagyjából 2,2%-os GDP-csökkenést hozhat Dél-Koreában.Mint ismert, a régióban egy nagyobb kereskedelmi háború is dúl; az Egyesült Államok és Kína viszont egyelőre még csak importvámokkal dobálóznak.