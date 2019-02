Visszakövetelik az ATM-eket a világ egyik leginkább készpénztelenített országában

Azonnali fizetés, PSD2, mobilfizetés - Milyen technológiák forgatják fel a pénzforgalmat? Erről is szó lesz május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Fogyasztó csoportok és politikusok is felszólaltak a készpénzhasználók nevébn: a bankoktól azt követelik, mindenkinek legyen lehetősége könnyen hozzáférni a készpénzhez, mert van, ahol nincs alternatívája a bankjegyeknek és érméknek. Az eltűnő ATM-ek és bankfiókok miatt ugyanis egyes településeken nehéz készpénzhez jutni.Erre jelenthet megoldást a betéti kártyás cash-back, ami egy készpénzfelvételi forma. A megoldás úgy működik, hogy az ügyfél a pénztárnál a fizetendő összegen felül kérhet egy tetszőleges összeget, amit a megvásárolt árukon felül megkap készpénzben. Ezt gyakran arra használják a kereskedők, hogy a kezelendő készpénz mennyiségét csökkentsék, ugyanakkor jellemzően ezért nem fizet nekik senki.A Lloyds azonban most egy cash-back pilot-programot indított, amelyben díjat is fizetnek azoknak a kereskedőknek, akik hajlandóak az ügyfeleknek készpénz-visszajárót adni a kártyás fizetéseknél. Főleg a vidéki, gyéren lakott településeken okoz gondot a készpénzhez való hozzáférés, a fiókokkal és ATM-ekkel kevésbé ellátott városokban, falvakban segíthet ez a megoldás.Amúgy a cash-back kifejezést használják arra is, amikor a hitelkártyás fizetések után pontokat vagy elkölthető pénzt kapnak az ügyfelek, a pénztári készpénzfelvétel viszont kifejezetten a betéti kártyákkal működik. A készpénz eltűnésével összefüggű, eddig nem látott gondokról ebben az elemzésünkben írtunk részletesen.