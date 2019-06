Itt a magyar alapkezelők új sztárpapírja

Mozgalmasan telt a május a magyar tőzsdén, miután a BUX április végén bár új történelmi csúcsára emelkedett, azonban ezt követően negatív korrekció indult és a hazai részvényindex az új csúcsáról lefordulva május közepéig több mint kilenc százalékot esett, majd újabb fordulat következett, és a BUX ismét erősödéssel próbálkozott meg.

A felmérésünkben résztevő alapkezelők 91 százaléka ebben a hónapban arra számított, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat rövid távon, míg a profik 9 százaléka elképzelhetőnek tartott 5 és 15 százalék közötti emelkedést is a következő három hónap folyamán. 12 hónapos időtávon már megosztottak az alapkezelők, miután a felmérésünkben résztvevők 44 százaléka arra számít, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos tartományban mozoghat, azonban az alapkezelők 33 százaléka a BUX esetében 5 és 15 százalékos esést is elképzelhetőnek tartott a következő 12 hónap során. Egy kisebbség azonban továbbra is optimista, miután a profik 22 százaléka szerint 5 és 15 százalék közötti emelkedés is jöhet a magyar tőzsdén, az elkövetkező 12 hónap folyamán.

Az alapkezelői válaszokból képzett 3 hónapos mutató esetében a pesszimizmus csökkenése volt megfigyelhető, miután a felmérésben résztvevő alapkezelők 91 százaléka számít arra, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg nagyobb esést rövid távon nem várnak a hazai alapkezelők ebben a hónapban, azonban a profik esetében egy kisebbség továbbra is optimista, ők nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek tartottak a következő három hónap folyamán. Az alapkezelői válaszokból képzett 12 hónapos mutató esetében azonban már a pesszimizmus emelkedése volt megfigyelhető, miután a felmérésünkben részvevő alapkezelők 44 százaléka szerint a hazai részvényindex a mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, azonban ebben a hónapban már a profik 33 százaléka tartott elképzelhetőnek egy nagyobb, 5 és 15 százalékos esést is. Ugyanakkor az alapkezelők 22 százaléka továbbra is optimista, szerintük 5 és 15 százalék közötti emelkedés is elképzelhető a magyar tőzsdén a következő 12 hónap folyamán.

A hazai blue chipek közül ebben a hónapban a Richter részvényeit 4 alapkezelő emelte ki kedvenc részvényeként, bár a társaság első negyedéves gyorsjelentése összességében felemás lett, miután a gyógyszergyártónak meggyűlt a baja a szerializáció jelentette szabályokkal, azonban a társaság május végén bejelentette, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) engedélyezte a Vraylar újabb indikációra történő kiterjesztését, amit kedvező fordulatként értékelhettek a hazai profik. A hazai nagypapírok közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP részvényei egyaránt 3-3-3 említést kaptak ebben a hónapban.A midcapek közül az Alteo kapta a legtöbb szavazatot, ebben hónapban 4 alapkezelő jelölte meg a társaságot kedvenc részvényeként. Az Alteo népszerűsége mellett szólhat, hogy a cég tavasszal zártkörű részvénykibocsátásos tőkeemelést hajtott végre, amivel gyakorlatilag új befektetési programot kezdett, amelyben a közelmúltban bejelentett szélerőmű akvizíció lehet az első fontos lépés. Az akvizíciónak köszönhetően, a fejlesztés alatt lévő naperőművi beruházásokkal együtt, a társaság megújuló portfóliójának mérete meghaladja az 55 MW-ot, és az 50 MW-os földgáz erőművi kapacitással összeadva az Alteo áramtermelő kapacitása meg fogja haladni a 105 MW-ot, amely nagyságrendi ugrást jelent a cég számára. További jó hírt jelenthetett, hogy az Alteo május végén zártkörű kötvénykibocsátást jelentett be, amit a társaság részben a 2019. júliusában lejáró kötvényprogramjának refinanszírozására, továbbá a cég növekedési terveinek támogatására és általános vállalatfinanszírozási célokra kíván felhasználni.A hazai alapkezelők közül ebben a hónapban hárman jelölték meg kedvencükként az ANY Biztonsági Nyomda papírjait, a társaság népszerűségét a Nyomda növekedési kilátásaival kapcsolatos, pozitív várakozások mellett a cég részvényei által nyújtott, 6 százalékos osztalékhozam is indokolhatja, ami a hazai, osztalékot fizető tőzsdei részvények között az egyik legmagasabb. A Waberer's részvényei 3 említést kaptak ebben a hónapban, amit magyarázhat, hogy az elmúlt hónapok masszív lejtmenete után a profik egy része valószínűleg a pozitív fordulatban bízik.

A felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül ebben a hónapban hárman emelték ki a Molt, mint legkevésbé kedvelt részvényt, míg a Magyar Telekom szintén három említést kapott ebben a hónapban. A blue chipek közül az OTP és a Richter egyaránt 1-1 említést kapott ebben a hónapban, míg a midcapek esetében a hazai alapkezelők közül hárman említették a Waberer's-t mint legkevésbé kedvelt papírt. A közepes kapitalizációjú hazai cégek közül a 4iG, az Appeninn, az AutoWallis, a Konzum, és az Opus részvényei egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.