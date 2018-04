Itt a nagy bejelentés, magyar tőzsdei cégbe szállt be a Wallis (2.)

Ezért voltak egész napra felfüggesztve az Altera részvényei

Fontos bejelentés előtt egész napra fel voltak függesztve az Altera részvényei, a csütörtöki piaczárás előtt megérkezett a bejelentés, amely az lett, hogy az Altera nagytulajdonosa, a Lehn Consulting 2018 április 26-i, tőzsdén kívüli tranzakció keretében 803 370 darab Altera törzsrészvényt adott el a Wallis Asset Management Zrt.-nek.A tranzakciót követően a Lehn Consulting tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 0 db törzsrészvényre változott, és a Lehn Consulting részesedése a társaságban a szavazatelsőbbségi és osztalékelsőbbségi részvényekkel együtt az 5 százalékos küszöbérték alá csökkent.A Lehn Consulting részvényállománya a tranzakció után: A tranzakciósorozat első lépéseként az Altera törzsrészvényeiből 23,33 százalékot vásárolt meg a Wallis Asset Management (Wallis), amivel az Altera legnagyobb tulajdonosává vált. Ezt a részesedést további 1,74 százaléknyi törzsrészvény vásárlásával 25 százalék fölé kívánja bővíteni.A befolyásszerzés alapján a Wallisnak (valamint a vele összehangoltan eljáró személyeknek), mint az Altera egyedüli 10 százalék feletti részvényesének vételi kötelezettsége keletkezett az Altera összes részvényére. Ennek alapján a Wallis (az összehangoltan eljáró személyekkel együtt) a mai napon engedélyezésre benyújtotta a Magyar Nemzeti Banknak vételi ajánlatát, mely szerint az Altera összes részvényét,Tegnap 875 forinton zárt a papír a BÉT-en.Az első lépés lezárását követően a tranzakció második lépéseként - az Altera Igazgatóságának döntése alapján -, apporttal történő 15,8 milliárd forintos tőkeemelés útján, az Altera 100 százalékos tulajdonába kerül a Wallis Csoport négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalata.Müllner Zsolt, a Wallis Csoport vezérigazgatója ismertette, hogyA négy vállalat közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, amelyek Magyarországon és a közép- és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel és flottakezeléssel foglalkoznak.A vezérigazgató a tervekkel kapcsolatban jelezte, hogyEnnek érdekében az Altera tulajdonába kerülő négy vállalat tevékenységi körét újabb márkák és piacok megszerzése révén kívánják bővíteni. A középtávú tervek között szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, a már meglévő márkakereskedő- és szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban.A Wallis Csoportnak jelentős tapasztalatai vannak a magyar tőkepiacon:, a csoporthoz tartozó Wing Zrt. pedig a hazai ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégeként az egyik legnagyobb kötvénykibocsátó a BÉT-en.A vagyonkezelő vállalat Igazgatóságának döntése értelmébenA stratégia alapján a ma induló tranzakciósorozat befejező lépéseként a Wallis Csoport négy vállalata a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard kategóriájában jegyzett Altera tulajdonába kerülhet, ami nem csak az érintett vállalatok, hanem a magyar tőkepiac szempontjából is mérföldkő, hiszenPrutkay Zoltán, az Altera Nyrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az átalakulást követően a jelenlegi, 900 forint közeli részvényárfolyammal számolva a maga 30 milliárd forint körüli kapitalizációjával és közel 70 milliárd forintos árbevételévelHogy perspektívába helyezzük, a BUX-index többi vállalatához képest a tavalyi árbevételek alapján a hatodik legnagyobb cég lehet az Altera a 70 milliárd forintos bevétellel számolva.