Itt a világ öt legdrágább süteménye

5. (20 millió dollár)

4. (30 millió dollár)

3. (35 millió dollár)

2. (53 millió dollár)

1. (75 millió dollár)

2006-ban Beverley Hills luxus esküvői kiállítására készült el a 20 millió dolláros sütemény, ami a világ ötödik legdrágább süteménye. A korábban építészeti tanulmányokat folytató Nahid Parsa alkotta meg a tortát. Tekintettel az értékre, az eseményen hat fegyveres őr őrizte a tortát.A negyedik helyezettet egy New Jersey-ben élő cukrász, Buddy Valastro készítette el azzal a céllal, hogy megalkossa a világ legdrágább süteményét. Azóta elvették tőle a címet, de a 30 millió dolláros értékkel még most is felfér a TOP 5-be. Smaragd, rubin, zafír és gyémánt is volt rajta, a tetején pedig egy korona kapott helyet.35 millió dollárba került a világ harmadik legdrágább süteménye, amit a kilencszeres "kulináris olimpiai bajnok", Dimuthu Kumarasinghe készített el. A Kalózok Fantáziája elnevezést kapó sütemény pont az, amit a neve is sugall: úgy néz ki, mint egy kalózhajó, aminek a kincsesládája tele van zsákmánnyal. Ami az ízesítést illeti, sütőtök, fahéj, kókusz és pisztácia is van benne.Egy angliai cukrászdában, Chesterben készítették el azt a nyolcemeletes tortát, ami a második helyet foglalja el a világ legdrágább süteményei között, 53 millió dolláros értékével. Esküvői torta volt, 4000 gyémántot tartalmazott díszítésként. 2013-ban készült egy meleg esküvői kiállításra, a résztvevők meg is kóstolhatták a tortát. Bár nagy sajnálatukra a gyémántokat nem tarthatták meg.A világ legdrágább süteményét 2015-ben készítették el, a rekorder 75 millió dollárba került. A brit tervező, Debbie Wingham álmodta meg, akinek nevéhez már fűződött egy rekord: a világ legdrágább ruháját is ő készítette el, amit egy közel-keleti vevő vásárolt meg.A süteményt egy születésnapi és egyben eljegyzési partyhoz készítették el. A torta egy divatbemutatót ábrázol, van rajta kifutó, modellek, nézők és nagyon sok drágakő. Összesen 4000 gyémántot használtak fel hozzá, csak ez az "összetevő" 45 millió dollárba került. Nem csak sok pénzbe, sok időbe is telt az elkészítése: közel 1100 munkaóra volt benne és a végén 454 kilót nyomott.

Forrás: Debbie Wingham