Itt a Volkswagen vadonatúj elektromos járműve!

A Volkswagen leánycége, a MOIA bemutatta első elektromos járművét.

A cég célja, hogy 2025-re pedig a világ egyik vezető mobilitási szolgáltatója legyen.

Tavaly decemberben hozta létre új elektromobilitási cégét a Volkswagen, a MOIA célja, hogy újra definiálja a városi közlekedést, 2025-re pedig a világ egyik vezető mobilitási szolgáltatója legyen.Eddig nem túl sok előrelépést láttunk a projektnél, egy mai berlini konferencián viszont a Moia végre bemutatta az első teljesen elektromos városi járművét, amely már nem koncepció autó, hamarosan forgalomba áll.Az autók akár 6 utast is szállíthatnak, az utasok mind különálló üléseket kapnak, a jármű wi-fi-vel is fel lesz szerelve, a csomagtartó pedig nem a jármű hátulján lesz elhelyezve, hanem a vezetőülés mellett, így a hátul ülők számára több hely áll majd rendelkezésre. Az autó hatótávja közel 300 kilométer lesz egy feltöltéssel, az akksit pedig 30 perc alatt 80 százalékra lehet majd feltölteni.Az új járművet, amelyet elsősorban autómegosztó rendszerek használnak majd, már jövőre láthatjuk az utakon, elsőként Hamburgban, a cég első körben 200 járművel nyújt szolgáltatást.A MOIA nem csak új járművet, de érdekes új szolgáltatást is nyújt, ugyanis a cég appján keresztül személyre szabott városi utazásokat lehet foglalni, ehhez a cég egy "virtuális térképet" hozott létre, amelyben 200-250 méterenként virtuális buszmegállókat alakítottak ki, ahol az utasok fel- és leszállhatnak.