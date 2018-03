Itt az Opus bejelentése

Kivásárolták a cseh partnert

Felfüggesztették az Opus kereskedését

Az Opus-csoport két lépésben kivásárolja a prágai központú Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) Mátrai Erőmű Zrt.-ben szerzett tulajdonrészét - jelentette be a vállalat az ügyletről szóló megállapodást a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A tranzakciók zárását követően az Opus-csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű. A magyar-cseh partnerek döntésüket a nemzetgazdasági és villamosenergia-ellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű társaság hosszú távú működési stratégiájára, valamint fejlesztésére vonatkozó eltérő elképzeléseikkel indokolják.Az Opus Global közvetett irányítása alatt álló Status Power Invest Kft., valamint a cseh EPH által 50-50 százalékban tulajdonolt Mátra Energy Holding Zrt. múlt csütörtökön jelentette be, hogy sikeresen teljesítette a Mátrai Erőmű Zrt. 72,665 százalékos részvénypakettjének megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételt. A tőzsdei társaság mai bejelentése szerint azonban az erőmű hosszú távú működési stratégiájára és fejlesztésére vonatkozó eltérő gazdasági elképzelések miatt az Opus Global közvetett irányítása alatt lévő Status Power Invest Kft. 2019. június 20-ig, kivásárolja a cseh partner 50 százalékos tulajdonrészét a Mátra Energy Holdingból. A BÉT honlapján a mai napon ismertetett tranzakciók első lépéseként a szükséges hatósági hozzájárulások - GVH, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal - megszerzésével egyidejűleg a Status Power Invest Kft. 85 százalékra növeli tulajdonát a Mátra Energy Holding Zrt.-ben, amellyel a társaság kizárólagos és teljes körű irányítást szerez a Mátrai Erőmű felett. Az ügylet második lépéseként, 2019. június 20-án a Status Power Invest Kft. megvásárolja az EPH csoport fennmaradt 15 százalékos tulajdonrészét is a Mátra Energy Holdingban. Ezzel az irányítás megszerzését követően a Status Power Invest Kft., a Mátrai Erőmű Zrt. által kibocsátott részvények (72,665 százalék) egyedüli közvetett tulajdonosává válik."A Mátrai Erőmű a villamosenergia-termelés és ellátás területén nemzetstratégiai jelentőségű vállalat, amelyben hatalmas növekedési potenciált lát az Opus-csoport. A társaságban rejlő jövedelemtermelő képességet bizonyítja, hogy a tavalyi veszteség ellenére, csak az azt megelőző 5 évben a Mátra összesen több, mint 52 milliárd forint adózott eredményt ért el" - mondta Jászai Gellért az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja. "Természetesen az erőmű megvásárlását megelőző átvilágítás során tudomást szereztünk a Mátra tavalyi veszteséges működéséről, azonban ez a veszteség főként egyszeri tételek eredménye volt. Úgy látjuk, hogy az erőmű pénzügyi és tőkehelyzete erős, viszont a technológia, az erőmű és a bányák műszaki állapota rövid és hosszútávon is fejlesztést igényel. Ennek ismeretében döntöttünk az akvizíció mellett" - tette hozzá Jászai. "Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy másként gondoljuk a vállalat problémáinak kezelését, mint cseh partnereink. Míg ők alapvetően a vállalat reorganizációjában gondolkodtak, addig mi inkább az erőmű és a technológia innovatív fejlesztésével, szükség szerint új blokk építésével akarjuk a hatékonyság növekedését és a munkahelyek megőrzését elérni. Egyértelművé vált, hogy más jövőképben gondokodunk, ezért döntöttünk az EPH csoport tulajdonrészének kivásárlása mellett" - indokolta az Opus-csoport döntését Jászai Gellért.Az Opus-csoport az első tranzakció lezárását, azaz az erőmű fölötti irányítás megszerzését követően a társaság jelenlegi felügyelőbizottsági elnökét, Valaska Józsefet kéri majd fel a társaság operatív vezetésére. Az Opus-csoport az erőművet korábban 23 évig nagy sikerrel irányító köztiszteletben álló szakembertől a vállalat megújítására és fejlesztésére vonatkozó stratégia előkészítését, illetve megvalósítását várja. Az átalakítás során az Opus-csoport célja, hogy az erőmű továbbra is meghatározó szereplője maradjon a magyarországi villamosenergia termelésnek, emellett a vállalat fejlesztésével a Mátrai Erőmű a villamosenergia piac új szegmenseibe is beléphessen."Valaska úrtól a munkahelyek megőrzése mellett a társaság a bevételeinek növekedését, a vállalat eredményességének jelentős javulását várjuk. A célok eléréséhez az Opus-csoport a tőkeerőt biztosítja majd, Valaska József személye pedig garancia számunkra a tervezett fejlesztési program eredményes végrehajtására. Stratégiai elképzeléseink megvalósításához szeretnénk majd megszerezni a Mátrai Erőmű Zrt.-ben kisebbségi tulajdonos állami MVM Zrt. támogatását is" - mondta Jászai Gellért az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja a Mátrai erőmű menedzsmentjének megújításáról.A cseh partnerek kivásárlása az Opus Global Nyrt. által idén februárban bejelentett tőkeemelésre is hatással lesz, melynek során a tőzsdei társaság - többek között - apportként megszerzi a Status Power Invest Kft. 55,05 százalékos üzletrészét is. A Status Power Invest Kft. üzletrészének apportálását követően ugyanis a cseh befektetők kivásárlására irányuló ügyletek első lépésével az Opus Global Nyrt. a Mátrai Erőmű Zrt. 34 százalékos, míg 2019. június 20-án már 40 százalékos közvetett tulajdonosává válik. A fent említett tranzakciónak és tőkeemelésnek köszönhetően Mátrai Erőmű Zrt. feletti kizárólagos irányítási jogok megszerzésével az Opus Global Nyrt. a Mátrai Erőmű Zrt-t az IFRS szabályainak megfelelően leányvállalatként konszolidálja, jelentős mértékben növelve az Opus Global Nyrt. konszolidált pénzügyi mutatóit.Az Opus részvényeit ma egész napra felfüggesztették, miután társaság olyan bejelentést kívánt tenni, ami befolyásolhatja az árfolyamot, a bejelentés meg is érkezett, ezért várhatóan az Opus részvényeivel hamarosan folytatódhat a kereskedés. A múlt hét pénteken az Opus 1,7 százalékos mínuszban, 507 forinton zárta a kereskedést.