Itt az új magyar sztárrészvény! 50% emelkedés csak ma

Teljes az őrület

Az elmúlt hónapokban hozzászokhattunk, hogy a magyar tőzsdén egymás után tépik meg a kispapírokat, először a Konzum és az Opus indult meg, később a tőzsdei Mészáros-birodalomhoz köthető Appeninn és CIG, aztán a BIF és így tovább, mostanra gyakorlatilag nem is kell sztori, a spekik csak azt nézik, melyik részvény nem ment még, és annak az árfolyamát kezdik el húzni felfelé. Most a NordTelekomon van a sor, a távközlési cég árfolyama idén már 155 százalékot emelkedett, csak ma 50 százalékot ment, miután tegnap a BÉT kiszélesítette azt a sávot, amiben kereskedhetnek a NordTelekom részvényeivel.

Eseménydús múlt

Mivel foglalkozik a vállalat?

A forgalom is kiemelkedő, miközben tavaly az átlagos napi volumen 11 millió forint volt, idén már 170 millió forint fölötti, sőt, az elmúlt napokban 400 millió forint fölötti forgalommal cseréltek gazdát a részvények, ma pedig bőven fél milliárd feletti a forgalom, amivel a NordTelekom az OTP mögött a második legforgalmasabb hazai részvény.A NordTelekom elődjét 1995-ben alapították fiatal amerikai szakemberek, a céget 1999-ben felvásárolta a Telenor, és Nextra néven nyújtott szolgáltatásokat. A jelenlegi magyar befektetőcsoport 2006-tól irányítja a vállalatot. A NordTelekom 2009-ben vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére.A NordTelekom a mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL internet szolgáltatással, telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik, a Magyar Telekom és az Invitel hálózata mellett a Vodafone hálózatán is teljes körű internet szolgáltatást tud nyújtani.Internetszolgáltatást elsősorban a vállalat saját tulajdonú, privát menedzselt hálózatán nyújt, amely Budapest, Győr, Tatabánya és Dunaújváros nagy részén elérhető. A hálózat vegyes rendszerű, rézvezetékes, mikrohullámú és optikai technológiákat is alkalmaz a NordTelekom, de partnereinek (Telekom, Invitel) a hálózatán keresztül az ország nagy részén vezetékes szolgáltatást, de akár kétirányú műholdas internet szolgáltatást is tud nyújtani.A vállalat bevétele az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a vállalat masszívan veszteségessé vált.

Nem túl nagy cég

A NordTelekom legutóbb tavaly szeptemberben publikálta számait, a tavalyi első félévben a vállalat árbevétele 45 százalékkal 16,9 milli forintra csökkent, miközben 8,8 millió forint veszteséget ért el.A NordTelekom az egyik legkisebb hazai tőzsdei cég, a mai emelkedéssel együtt is csupán közel 3 milliárd forint a piaci kapitalizációja.

Mi benne a fantázia?

Ha meredeken emelkedik egy kis magyar vállalat részvényárfolyama, akkor az első gondolat az, hogy Mészáros Lőrincék (de Simicska Lajos neve is felmerült a spekik között) vesznek bele a cégbe, most is lehet ez a befektetők logikája, de ezzel kapcsolatban nem volt bejelentés.

Sokan arra spekulálnak, hogy a vállalat nagytulajdonosa, a 62 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező BELTÁV száll ki, és csinál helyet egy új nagytulajdonosnak, ez a forgatókönyv azért sántít, mert furcsa lenne, ha tőzsdén keresztül oldanák meg a nagy részvénycsomag eladását.

Ha a fundamentumokat nézzük, sok bíztató nincs, a bevételek esnek, a cég veszteséges, erre nehéz lenne építeni, ráadásul a külföldi növekedési tervekkel kapcsolatban sem érkezett új információ. Sokan elképzelhetőnek tartják, hogy a vállalat profilt vált.

A legvalószínűbb forgatókönyv még mindig az, hogy a befektetők egy újabb papírt pécéztek ki maguknak, aminek megindították az árfolyamát (nézzük meg, mi az ami nem ment még), és a csorda most éppen erre a részvényre vetette rá magát, mert senki sem akar lemaradni az újabb nagy sztoriról.

Meddig emelkedhet még?

Nehéz egy ilyen hirtelen, látszólag a semmiből jött emelkedésre pontos technikai elemzést adni, éppen ezért megpróbálkozunk több verziót és módszert is bemutatni a várható szintekre. Az biztos, hogy tavaly nyár óta már szépen kezdett kibontakozni egy emelkedő trend, ami már valószínűsíthette a pozitív trend folytatódását, és jól látható módon a forgalom is kezdett egyre inkább megjönni az impulzív emelkedő szakaszokban. A múlt év utolsó két hónapját konszolidációval töltötte az árfolyam, ebből lőtt ki hétfőn a rakéta sebességgel mozgó árfolyam, áthaladva a 38 forintos nagy ellenálláson is. A legegyszerűbb módszer arra, hogy meddig mehet az árfolyam, az lenne, hogy az 5 évig tartó 4 és 38 forint közötti sávot alapul véve és kiterjesztve 72 forintos célárat kapunk. Ha a Fibonacci szinteket hívjuk segítségül, akkor a 2013. május, illetve a 2016. novembere közötti csökkenő mozgás 161,8%-os kiterjesztési szintje 60 forintnál van, ahol épp most is tartózkodik az árfolyam. Ha ilyen lendülettel haladnánk tovább, akkor a 200, illetve a 261,8%-os szint lehet a céltáblánk újabb zónája 73, valamint 94 forintnál. Ezen felül különféle csatornarajzolási technikákkal berajzoltunk két lehetséges forgatókönyvet, mint lehetséges nagyobb ellenállási szinteket, illetve a csatornák középvonalait, mint valószínű támaszokat. Mindenesetre a momentum megvan, már csak hírek kellenek, de az biztos, hogy a pozitív folytatáshoz már nem kéne 38-40 forint alá esnie az árfolyamnak.