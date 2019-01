Itt az új történelmi csúcs, lesz-e 12 000 forint az OTP?

Egymás után érkeznek a fontos bejelentések

Mozgalmasan telt a tavalyi év második fele az OTP-nél, bár a részvény júniustól október végéig oldalazott csupán, azonban novemberben az árfolyam valósággal szárnyalt, miután bank kiemelkedő számokkal és rekordközeli adózott eredménnyel lepte meg a befektetőket. A piaci szereplők többsége ezt követően már azt találgatta, hogy a tavalyi évre vonatkozóan elérhető lehet-e Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója által említett egymilliárd eurós profit.A fontos bejelentések ezt követően is folytatódtak, miután az OTP januárban zárta le a bolgár pénzintézet, az Expressbank megvásárlását. Az OTP a Societe Generale bolgár leánybankjában, az Expressbankban szerzett 99,74 százalékos részesedést, a tranzakcióval az Expressbank egyéb bolgár leányvállalatai is az OTP bolgár bankjához, a DSK Bankhoz került.Az OTP bolgár leánybankja, a DSK az UniCredit ottani bankja mögött a második legnagyobb bolgár bank, az Expressbank pedig az ország hetedik legnagyobb bankja, aminek a megvásárlásával azonban a legnagyobb bank lesz Bulgáriában az OTP , mérlegfőösszeg alapján a részesedése 19 százalék fölé emelkedik.

Meddig emelkedhet az árfolyam?

A társaság további akvizícióival kapcsolatban Csányi Sándor kiemelte, hogy az OTP már 9 országban van jelen, és még idén 2-3 új országba belép. Bulgáriában nem tervez további bankvásárlást az OTP, de szívesen belépne a szlovén bankpiacra Csányi Sándor mindemellett arról is beszélt, amiről egyébként év elején már a Portfolio is beszámolt , vagyis hogy az OTP piaci értéke már nagyobb, mint a második legnagyobb német bank, a Commerzbank kapitalizációja, de a Deutsche Bank értéke is jóval közelebb van most, mint amikor tőzsdére ment az OTP.Az OTP júniustól október végéig gyakorlatilag oldalazott, majd az árfolyam november első felében valósággal szárnyalt. A bankpapír ezt követően erőt gyűjtött, majd a részvény decemberben 11 850 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett. Bár az árfolyam ezután lefordult, a 11 155 forint és 11 055 forint közötti támaszzóna kétszer is megállította az esést, és az OTP január első hetében ismét emelkedni kezdett.Az elmúlt napokban az OTP a 20-napos mozgóátlagról elrugaszkodva újabb emelkedéssel próbálkozott meg, majd a 9-napos mozgóátlagot is leküzdve a bankpapír a csütörtöki kereskedésben 11 900 forinton, új történelmi csúcson zárt. A pénteki piacnyitás után az árfolyam 11 970 forintig emelkedett, majd az árfolyam lefordult, és az OTP a 11 850 forintos támaszt tesztelte vissza. Amennyiben sikerül felette maradnia, az árfolyam hamarosan megkísérelheti a lélektani, 12 000 forintos szint áttörését. A 11 850 forintos szint letörésével támaszt a 9-napos mozgóátlag jelent 11 702 forintnál, míg alatta a 20-napos mozgóátlaga érdemes figyelni 11 592 forintnál.