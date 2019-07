Itt vannak az OTT-One nagy bejelentései

Bejelentések

Egy magyar megrendelővel a vállalat közel 2 milliárd forint összegű keretszerződést kötött

Az OTT-One nyilvános kibocsátást hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén

Megrendelés

Nyilvános kibocsátás

Két fontos bejelentést tett ma az OTT-One:Az OTT-One ma megkötötte az első milliárdos nagyságrendű IT szerződését egy magyar megrendelővel. A keretszerződés összesen 1 milliárd 935 millió forintról szól. Csak, hogy perspektívába helyezzük, az OTT-One tavaly 1,7 milliárd forint árbevételt ért el, vagyis a keretösszeg meghaladja a vállalat egész éves bevételét. A speciális és innovatív informatikai, valamint információbiztonsági fejlesztésekről szóló megrendelés nem egy évre szól, a fejlesztési munkálatok bizonyos részei 2020-ban járnak majd le, ugyanakkor a vállalat várakozása az, hogy a fejlesztési munkálatok több mint fele még az idei évben teljesítésre kerül. A fejlesztési munkálatok során az OTT-One saját védett és minősített szerverparkját is hasznosítja majd.Az OTT-One a korábban bejelentett nyilvános tranzakcióhoz kapcsolódóan is bejelentést tett. A társaság idén júniusban tájékoztatta a befektetőket, hogy megkezdi egy nyilvános, a Budapesti Értéktőzsdén szervezett aukció lebonyolítását, amelynek keretében értékesít majd saját részvényeket. A tranzakció bejelentése nyomán ugyanakkor oly mértékű befektetői érdeklődést tapasztalt a vállalat menedzsmentje az OTT-One részvényei iránt, amely alapján úgy látta, hogy a korábbi elképzelésekhez képest jóval nagyobb összegű tőkét vonhat be a tőzsdén keresztül a fejlesztési terveihez. A nagyobb összegű forrásbevonással a társaság a korábbi tervekkel szemben nagyobb ütemű növekedést és fejlődést érhet el.