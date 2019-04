Jászai Gellért távozik a Konzum és az Opus éléről

A fúzió alatt álló holdingvállalatok növekedési stratégiájáért felelős szakember ezt követően részvényesként továbbra is érdekelt az Opus Global sikeres működésében, azonban április 30. után már a 4iG Nyrt.-nél megkezdett építkezésre, az informatikai nagyvállalat dinamizálására, illetve a társaság operatív vezetésére kíván több időt fordítani.Saját kezdeményezésére távozik a fúzió alatt álló tőzsdei vállalatok éléről Jászai Gellért. A beolvadás alatt álló Konzum Nyrt. április 26-i rendes közgyűlését követően lemond elnök-vezérigazgatói pozíciójáról, illetve az április 30-i rendes közgyűlését követően az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagságáról.Jászai Gellért leköszönését a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta. Az informatikai piacon ígéretes növekedési kilátásokkal rendelkező vállalat elnök-vezérigazgatójaként a társaság stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani. Jászai a Konzum és Opus egyesülését követően részvényesként továbbra is a nagyvállalat sikeres működésében érdekelt, emellett továbbra is számos vezető tisztséget tölt be a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó tőzsdei, és tőzsdén kívüli vállalatokban is - olvasható a közleményben.