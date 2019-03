Jelentősen csökkenti a műanyagfelhasználást Magyarországon a Lidl

A Lidl 2018-ban bejelentette, hogy 2025-re 20 százalékkal csökkenti a műanyag felhasználását, saját márkás termékei plasztik csomagolásainak újrahasznosíthatóságát pedig 100 százalékig biztosítani fogja. Stratégiájának megfelelően immáron harmadik konkrét intézkedéscsomagját vezeti be a vállalat. Beszállítóival szorosan együttműködve az áruházlánc most a saját márkás ásványvizek PET-palackjainak súlycsökkentése, a kupakméret csökkentése és egységcsomagolásának továbbfejlesztése révén további 210 tonnával mérsékeli a műanyag-felhasználását.A vállalat 2019 júniusától a vastagabb és színnel nyomtatott fólia helyett egy átlátszó, vékonyabb és festékmentes fóliát használ fel minden ásványvizének egységcsomagolására. A fejlesztések révén redukálódik a csomagolásra felhasznált fólia mennyisége, továbbá a nyomatlan fólia könnyebb újrahasznosíthatóságot biztosít, használata által pedig elkerülhetők a víz-és légszennyezést okozó festési folyamatok, melyek csökkentik a környezeti terhelést is.A Lidl Magyarország műanyaghulladék visszaszorítására irányuló intézkedésének első lépéseként 2018 augusztusában a saját márkás energiaitalok papírtálcáiról tüntette el a műanyagot, így a megújult csomagolásnak köszönhetően a vállalat közel öt tonnával kevesebb fóliát használ fel csomagolásra. A második bejelentett intézkedés révén 2019 év végéig az áruházlánc megszünteti az egyszer használatos műanyag termékek, mint a szívószálak, az eldobható műanyag poharak, műanyag tányérok és evőeszközök, valamint a műanyag fültisztító pálcikák értékesítését. Továbbá az azonnal fogyasztható, azaz a "ready to eat" és üdítőital termékek mellől folyamatosan kivonja az értékesítésből a hozzácsomagolt műanyag evőeszközöket és szívószálakat."A Lidl tudatos és felelősségteljes vállalatként hosszú távon kíván hozzájárulni környezetünk megóvásához, ezért célul tűzte ki, hogy a saját márkás termékek csomagolásához egyre kevesebb műanyagot használjon fel."- mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.A Lidl Magyarország műanyaghulladék visszaszorítására irányuló stratégiájának legújabb lépésével együtt elmondható, hogy az áruházlánc most már évente 215 tonnával csökkenti a műanyag-csomagolóanyagok felhasználását és járul hozzá a környezet megóvásához. A vállalat beszállítóival együttműködve továbbra is a legmegfelelőbb csomagolási koncepció kialakítására törekszik. Vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely termékek esetében tudják teljesen mellőzni a műanyag csomagolást és mely esetekben lehet alternatív csomagolási módszerekhez fordulni.A Lidl nem az egyetlen kiskereskedelmi lánc, amely igyekszik jelentősen csökkenteni a csomagolóanyagok felhasználását, hétfőn az Aldi Magyarország jelentette be , hogy több lépéssel kívánja csökkenteni a műanyag felhasználást üzleteiben, 2025-re a saját márkás termékek esetében 100 százalékban újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, 2025-ig az áruházlánc 15 százalékkal csökkenti csomagolóanyag-felhasználását a 2020-as bázisévhez képest.