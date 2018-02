Jó hír a Richter fontos készítményével kapcsolatban

Jó hír az Esmyával kapcsolatban, de nincs még végső állásfoglalás

Lépett az EMA

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ma állásfoglalást tett közzé a Richter egy készítményével, az Esmyával kapcsolatban. Az EMA a készítmény kockázati profilját kedvezőnek tartja, de a közleményben azt is írják, hogy a mostani állásfoglalás nincs hatással a végső konklúzióra az Esmyával kapcsolatban.Megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter PR és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki szerint a PRAC riport megerősíti azt, hogy a rendelkezésre álló adatok tükrében egyelőre nem lehet kijelenteni azt, hogy ok-okozati összefüggés állna fenn az Esmya és a májkárosodási esetek között, hanem további vizsgálatra van szükség.Két hete az Európai Gyógyszerügynökség illetékes bizottsága átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte a Richter készítményével kapcsolatban , többek között azt javasolta, hogy az Esmyával új kezelést ne kezdjenek el. A hír február 9-én jelent meg, aznap az árfolyam 6,6 százalékot, másnap további 6,4 százalékot esett, egészen 5440 forintig zuhant az árfolyam, onnan azonban több mint 11 százalékot pattant fel a Richter árfolyama, így az esés nagy részét már ledolgozta. Ma nap közben 1-1,5 százalékos pluszban állt a Richter, a hírre azonban 3,2 százalék pluszig ugrott.

Lehetséges negatív hatások

Az elemzők szerint tartósan nyomás alatt tarthatja a sztori az árfolyamot

Fontos készítmény az Esmya

A február 12-én hajnalban közzétett gyorsjelentés után aznap reggel a Richter menedzsmentje sajtótájékoztatót tartott , ahol Bogsch Erik elmondta, a Richter mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az EMA Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) által kezdeményezett vizsgálat május végéig tart majd, azonban a társaság elnöke szerint a PRAC-nak nincsen konkrét bizonyítéka, mert ellenkező esetben átmeneti intézkedések helyett a készítmény azonnali felfüggesztéséről döntött volna. Orbán Gábor szerint a kezdeményezett intézkedések jelentős, akár 50 százalékot is meghaladó visszaesést okozhatnak az Esmya forgalmában, míg a cégértékre gyakorolt kedvezőtlen hatások sem elhanyagolhatók.A február 9-i EMA-bejelentést követően több elemzőház is közzétette véleményét az Esmya-vizsgálattal kapcsolatban.A Jefferies szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) által kezdeményezett átmeneti intézkedések a vizsgálat lezárásáig befolyásolhatják a piaci hangulatot a Richter esetében. A Jeffries szerint az Esmya kiemelt értékvezérlő tényezőt jelent a Richter esetében és a pénteki hírek óvatosságra inthetik az Esmyához értéket társítani kívánó befektetőket. A Jefferies előrejelzése szerint a kockázattal korrigált Esmya-értékesítések 44 491 millió forintot tehetnek ki 2020-ban, amely magában foglalja az amerikai piac esetében előrejelzett royalty-díjakat is. Az elemzőház a hírt megelőzően közzétett érzékenységvizsgálata szerint a Richter 2020-as egy részvényre jutó eredményéből megközelítőleg 9,5 százalékos részarányt képviselhet az Esmya. A PRAC folyamatban lévő vizsgálata várhatóan 2018 májusában zárulhat le, azonban a vizsgálat eredményéig az Esmyával kapcsolatos hírek a továbbiakban is rányomhatják bélyegüket a Richter árfolyamára.A Concorde akkori értékelése szerint a hír negatív hatású, Vágó Attila szerint mindez rombolóan hathat a gyógyszer hírnevére. Az értékelést megelőző napok tőkepiaci zuhanásai azonban az európai gyógyszerszektor részvényeit sem kímélték, ugyanakkor az Esmyával kapcsolatos korábbi információk lassan kiárazódhatnak a részvény árfolyamából, írta akkor a Concorde.A Richter Esmya nevű készítményét a világ több országában is forgalmazzák, amely a méh fibroid tumorai, a miómák a nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb jóindulatú, szolid daganatok kezelésére szolgál. Az Esmya fontos készítmény a Richternél, a következő évek bevétel-és profitnövekedése is részben ehhez a készítményhez köthető. Az Esmya-értékesítések 69 millió euróról 93 millió euróra emelkedtek a 2017-es üzleti évben, jelentősen felülteljesítve ezzel a Richter menedzsmentjének 85 millió eurós várakozásait.Piaci forgalmazási adatok alapján, a mai napig, Európában több mint 700 000 beteget kezeltek Esmyaval. A lefolytatott klinikai vizsgálatok során 7100 páciens kapott ulipristal acetate-t, és 1972 beteg részesült megismételt kezelésben. Az ulipristal acetate fejlesztése során semmilyen májkárosodásra utaló jel nem volt megfigyelhető. A Richter a PRAC rendelkezésére bocsátotta mindegyik Esmya kezelésben részesült, májkárosodást szenvedett páciens esetének átfogó elemzését. Ezek alapján egyértelmű kapcsolat a Richter szerint nem állapítható meg, olyan tényezők közrejátszása miatt, mint egyéb gyógyszerek egyidejű használata, vírusfertőzés, valamint a máj egyéb okokból történt károsodása.