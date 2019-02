Jó lesz résen lenni: nagy izgalmakat tartogathat az OTP, a Mol és a Magyar Telekom

OTP

Bár az OTP január közepén új történelmi csúcsra tudott törni, távolabbról szemlélve a bankpapír november óta oldalazik. A jelenlegihez hasonló, tavaly január és május közötti beszűkülésből akkor lefelé tört ki az OTP, most azonban az tűnik valószínűbbnek, hogy az árfolyam felfelé tör majd ki a sávból és a részvény ismét új csúcsra emelkedik.Az OTP hétfőn a sáv közepéről felpattant, miután az S&P felminősítésére a hazai blue chipek közül az OTP reagált a legjobban, a részvény emelkedését a JP Morgan felminősítése is segítette, miután a bankház 15 000 forintra emelte meg az OTP-célárát. Fontos társasági esemény a következő napokban nincs, majd a március 1-jei gyorsjelentésre lesz érdemes figyelni.A héten produkált emelkedésnek köszönhetően az árfolyam pont 11 780 forinton fejezte be a kereskedést. Érdemes lesz figyelni, ugyanis a 11 780 és a 11 970 forintos sáv jelent ellenállási zónát az OTP számára, a sávból felfelé kitörve vérmérséklettől függően két stratégiát érdemes választani: 1. vagy megvenni a kitörést, és az eddigi sáv felső széle alá stopot húzni, vagy 2. megvárni, hogy a kitörés után az árfolyam visszatesztelje a mostani sáv tetejét, és ott megvenni az OTP-t. Ha mégsem felfelé törne ki az árfolyam, hanem inkább lefelé mozdulna, akkor a 11 050 és a 11 150 forintos tartomány jelenthet fontos támaszzónát.

Mol

A Mol tavaly május óta egy emelkedő trendcsatornában halad felfelé, bár az árfolyam február első napjaiban lefordult, a csatorna alsó trendvonala megállította a lejtmenetet, a részvény felpattant, a trend pedig rövid távon továbbra is felfelé mutat a Mol számára. Az árfolyam rövid időre a 3300 forintos szint felett is járt, amennyiben az emelkedés folytatódik a jövő héten, a 2017 novemberi, 3350 forintos csúcs tesztelése következhet, míg efelett az emelkedő csatorna felső trendvonala jelenti a következő ellenállást, jelenleg 3400 forint közelében. A jelenlegi szintekről lefelé mozdulva el, a következő meghatározó támaszt a trendcsatorna alja jelenti majd, 3170 forint környékén.

Richter

A Richter árfolyama nagyot esett tavaly (többek között az Esmya-botrány és a cég román nagykereskedelmi leányvállalatának átmeneti kiesése miatt), majd a sorozatos rossz hírek halványulása után a gyógyszergyártó papírjai ismét emelkedni kezdtek, a Richter tavaly júliustól január végéig egy emelkedő csatornában haladt felfelé, az árfolyam pedig több mint 30 százalékkal feljebb került.A részvény ezt követően lefelé vette az irányt, majd a Richter a várakozásokat összességében alulmúló gyorsjelentése után az árfolyam lefelé tört ki a trendcsatornából. Bár ezután a Richter visszatesztelte a csatorna alsó trendvonalát, a részvény ezt követően ismét lefordult. Az árfolyam a 38,2 százalékos Fibonacci szintnél is járt 5400 forint közelében, majd innen pattanni tudott. Amennyiben az erősödés folytatódik, az 5660 forintos szint környéke szabhat gátat az emelkedésnek. Abban az esetben pedig, ha az árfolyam lefelé venné megint az irányt és törné az 5400 forintos szint környékét, a következő megállót az 50 százalékos Fibonacci szint jelenti majd 5250 forint közelében. Ez alatta a lélektani 5000 forintos szint és a 61,8 százalékos Fibonacci szint (5080 forintnál) által közrefogott zónára lesz érdemes figyelni, miután ez a tartomány az elmúlt hónapokban többször is sikerrel állította meg a Richter esését.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama tavaly októbertől február elejéig több mint 20 százalékkal került feljebb, bár a trend rövid távon továbbra is felfelé mutat, a részvény lendülete megtört az elmúlt napokban, miután az árfolyam egyelőre nem volt képes leküzdeni a 61,8 százalékos Fibonacci szint jelentette ellenállást, 473 forintnál. A 61,8 százalékos Fibonacci szint áttörése megnyithatja az utat a 481 és 489 forintos ellenállási zóna felé. A jelenlegi szintekről lefelé mozdulva, a 454-460 forintos tartomány jelent támaszzónát, amit az 50 százalékos Fibonacci szint is megerősít.