Jól sikerült a Coca-Cola második negyedéve

Kedden tette közzé legfrissebb számait a Coca-Cola, a társaság bevétele 6 százalékkal 9,997 milliárd dollárra bővült a második negyedévben, ami nagyjából megfelelt a Reuters elemzői várakozásainak. A cég működési eredménye 8 százalékkal 2,98 milliárd dollárra emelkedett, míg a nettó eredmény 13 százalékkal 2,6 milliárd dollárra nőtt.A társaság szerint a negyedévet érdemben támogatták a szénsavas üdítők eladásai, a Coca-Cola márka 4 százalékos bővülése mellett a Coca-Cola Zero Sugar is jól teljesített. A cég a negyedévben az Egyesült Királyságban a piacra lépett a dobozos Costa Coffee-val, mindemellett a társaság több európai országban is bevezette a Coca-Cola Energy-t, a cég saját márkaneve alatt forgalmazott energiaitalát.A Coca-Cola felfelé módosította a 2019-re vonatkozó organikus bevételnövekedési előrejelzését, a cég a korábbi 4 százalékos bővüléssel szemben immár 5 százalékos bevételnövekedést vár a teljes idei évre. A növekedést a társaság szerint a cukormentes üdítők és cég olyan termékei iránti kereslet hajtja majd, mint a Coca-Cola Plus Coffee.A társaság második negyedéves számait jól fogadták a befektetők, a Coca-Cola árfolyama 2,5 százalékkal került feljebb a keddi, nyitás előtti kereskedésben.