Jön a tőzsdék legizgalmasabb hónapja?

Mark Hulbert

Mark Hulbert a Hulbert Financial Digest (HFD) szerkesztője, amely 1980 óta követi több száz befektetési tanácsadó portfólióinak teljesítményét. Miután a HFD a MarketWatch-hoz csatlakozott 2002-ben, Hulbert a pénzügyi portál szenior publicistája lett, emellett havonta közöl cikket a Barron's.com-on és publikál befektetési stratégiákról is. A publicista gyakran mutatkozik televíziókban és rádiókban is, legújabban pedig kutatásait heti hírlevélben közli, Hulbert on Markets: Whats Working Now címmel. Hulbert nevéhez köthető a Hulbert Stock Newsletter Sentiment Index (HSNSI) is, amely rövid távú részvénypiaci kilátásokat igyekszik megjósolni.