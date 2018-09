Állami alapítású alapítvány működteti tovább a Corvinust

Hozzátette: azt remélik, hogy szabadabb működéssel a Corvinus rövid időn belül a világ 200 legjobb egyeteme közé tud kerülni, erősebb nyelvi oktatással értékesebb diplomát tud majd kiadni.

Nagy a külső nyomás, belülről pedig rengeteg felismerés van: ahhoz, hogy lépni tudjunk, kell politikai akarat, gazdasági tervek és meg kell változtatni azt a belső kultúrát, ahogy egy egyetem működik

A kormányzat feladata, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol az egyetemek versenyezhessenek egymással a legjobb hallgatókért, ezáltal a legjobb eredményeket felmutatva

A kormány döntött arról, hogy 2019 július elsejétől a Budapesti Corvinus Egyetem működtetését egy állami alapítású alapítvány veszi át, így közfenntartású egyetem lesz. Emiatt a fenntartói jogok az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülnek - jelentette be a csütörtöki KormányinfónGulyás szerint a lépés célja, hogy a Corvinus hosszú távú fenntarthatósága biztosítható legyen, ezért a kormány "jelentős részvényvagyont" bocsát majd az alapítvány rendelkezésére, amit csak az egyetem fejlesztésére fordíthat.múlt héten egy beszélgetésen - amit egy hallgatói csoport szervezett azért, hogy ismertessék az egyetem megújítására tett javaslataikat - elmondta: Magyarországon 27 állami egyetem van, hasonló nagyságú országoknál ennél jóval kevesebb. Ez azonban egy öröklött struktúra, amin nehéz változtatni, azaz nem egyszerű az államtól függetlenedni. Ahogy a rektor fogalmazott: a magyar egyetemek nagyon nehezen mozdulnak, sok szempontból egyfajta szocialista nagyvállalathoz hasonlóan működnek.- tette hozzá Lánczi.ugyanezen a beszélgetésen az állami szerepvállalásról elmondta: olyan gazdasági rendszert képzel el a kormányzat, ahol minden létező piacon, így a felsőoktatásban is valós verseny van.- mondta.Az államtitkár hozzátette: a Corvinus még mindig az első számú gazdasági felsőoktatási intézmény Magyarországon, ugyanakkor saját tapasztalataira hivatkozva kiemelte, egyetért azzal, hogy az üzleti életből és az államigazgatásból nagyobb számban érkezzenek oktatók, akik gyakorlati, tapasztalati tudást adnak át a hallgatóknak, de a kurzusokat hivatásos oktató-kutatóknak kell vinniük, ugyanis az oktatás is egy szakma, amely speciális készségeket és tapasztalatot igényel.Tíz napja megjelent interjúnkban arról beszélt, hogy a középtávú cél, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem kétnyelvűvé váljon, a hosszabb távú pedig az, hogy szakterületén Közép-Európa vezető egyeteme legyen. A szakember is elismerte, hogy többek között a kutatási teljesítmény javítására, az egy oktatóra jutó hallgatók számának jelentős csökkentésére, az alumni közösség megszervezésére és a piaci-egyetemi-civil ökoszisztémák megerősítésére van szükség.