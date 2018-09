Bizakodik az üzleti szféra: jó az irány a Corvinus átalakítására

Az elméleti oktatás magas színvonalú, de gyakorlat nélkül az elméleti tudás kevés. Fontos lenne továbbá a legmodernebb technológiák használata, amely hozzájárulna a fiatal tehetségekben rejlő potenciál magasabb fokú kiaknázásához.

Az elmúlt hetekben a Portfolio több cikkben, interjúban foglalkozott a hazai gazdasági felsőoktatással. Többek között nagyvállalatok, bankok, pénzügyi tanácsadó cégek szakértőit kérdeztük arról, milyennek látják azokat a fiatalokat, akik most kerülnek ki az egyetemekről.lapunknak úgy nyilatkozott, hogy tapasztalatai szerint főleg a gyakorlat-orientált oktatási elemek hiányoznak:Hozzátette: Magyarországon továbbra is hiánycikk az, hogy az egyetemet végzett fiatalok magabiztosan kommunikáljanak angolul. hasonlóan látja a helyzetet. Interjúnkban úgy fogalmazott: "Jóval több gyakorlati képzésre volna szükség. Nem bankszakmai dolgokra gondolok, hanem például a tanulási képességek fejlesztésére, a prezentációs készségek elsajátítására - úgy érzem, hogy az ilyen tudásban még bőven van mozgástér az előre lépésre."Megjegyezte azt is, hogy nagyobb szükség lenne arra, hogy többször találkozzanak a hallgatók az üzleti életből érkező oktatókkal, előadókkal: "Ha van három elméleti blokk, akkor fontos lenne, hogy utána a tanultak gyakorlati oldalát is bemutassa valaki. Az együttműködésnek pedig kétirányúnak kellene lennie, vagyis az egyetemek is bekapcsolódhatnának valamilyen módon vállalati projektekbe." - mondta.

Ugyanakkor szerinte az egyetem struktúrái - mint például a dolgozók gondolkodásának átalakítása a piaci működésre - jelentős és folyamatos reformot igényelnek. Ez pedig nem lesz egyszerű.

Az általunk megkérdezett szakemberek egyetértettek abban, hogy évtizedes távlatokban kell gondolkozni egy ilyen átalakításnál, az azonban már önmagában bizakodásra ad okot, hogy a kormányzat határozott és világos célok mentén, az üzleti szférával együttműködve képzeli el a Corvinus jövőjét.

az a meglátása, hogy a hazai intézményekben a szükségesnél kisebb szerepet kap a szemléletmód formálása. Pedig leginkább önállóan gondolkodó, innovatív és egymással együttműködő emberekre van szükség, aminek a képzési célok közt is erősebben kellene megjelennie.Talán a legélesebben fogalmazta meg a helyzetet. Néhány hete egy háttérbeszélgetésen azt hozta fel példaként, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen a legtöbb szakon nem követelmény az emelt szintű matematika, ezek a hiányosságok pedig gyakran megmutatkoznak a hétköznapi munkavégzés során. Hozzátette: versenyképes, nyelveket beszélő hallgatókra van szüksége a munkaerőpiacnak. A magyar cégeknek ugyanakkor folyamatosan szükségük van a magas színvonalú tudásra, amit elsősorban a magyar egyetemektől várnak el.Szeptember közepén jelentette be hogy a kormány döntött arról, hogy 2019 július elsejétől a Budapesti Corvinus Egyetem működtetését egy állami alapítású alapítvány veszi át, így közfenntartású egyetem lesz. Emiatt a fenntartói jogok az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülnek. Gulyás szerint a lépés célja, hogy a Corvinus hosszú távú fenntarthatósága biztosítható legyen, ezért a kormány "jelentős részvényvagyont" bocsát majd az alapítvány rendelkezésére, amit csak az egyetem fejlesztésére fordíthat.Hozzátette: azt remélik, hogy szabadabb működéssel a Corvinus rövid időn belül a világ 200 legjobb egyeteme közé tud kerülni, erősebb nyelvi oktatással értékesebb diplomát tud majd kiadni.A bejelentés után a Portfolio vállalati felsővezetőket, HR-vezetőket kérdezett arról, mit gondolnak az átalakításról, mennyire jelenti ez az egyetem fejlődését. Több, általunk megkeresett menedzser is úgy nyilatkozott, hogy van ok a bizakodásra, ugyanakkor egyelőre még nem látszanak a részletek, ezért sok a kérdőjel az egyetem jövőbeni működése körül.Volt olyan nyilatkozó, aki szerint fontos és szükséges, hogy a Corvinus olyan konkrét célokat tűzzön ki maga elé, mint a TOP 200-ba kerülés, vagy a regionális első hely (a gazdasági egyetemek között) megszerzése.Egy hazai nagyvállalat - szintén név nélkül nyilatkozó - HR-vezetője úgy látja, sokkal dinamikusabb lehet az egyetem működése az új struktúrában, több külföldi hallgató érkezhet, sőt, azok a gimnazisták is nyithatnak az egyetem felé, akik most kizárólag külföldi képzésekben gondolkodnak. A szakértő - aki korábban maga is a Közgázra járt - kiemelte: alapvető célnak kell lennie, hogy az egyetem minél hatékonyabban működjön együtt az üzleti szférával, a vállalatoknak pedig nyitniuk kell az intézmény irányába, hiszen nemzetgazdasági érdek is, hogy a cégvezetők átadják tudásukat, tapasztalataikat a következő generációk számára.